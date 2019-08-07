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Беларусь повышает тариф на транспортировку российской нефти

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  • 7.08.2019, 9:35
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Но аппетиты пришлось умерить.

Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября.

Об этом сообщили официальные источники со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

Решение о повышении тарифа принято в целях обеспечения компании «Гомельтранснефть» — оператору белорусского участка нефтепровода «Дружба» — запланированного на 2019 год объема и своего рода компенсации падения объема прокачки из-за ситуации с грязной нефтью.

В конце июня Беларусь предложила в качестве компенсации за ситуацию с грязной нефтью повысить тариф на транзит на 22%.


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