«Баста»: Предупреждаем фальсификаторов об ответственности 19 7.08.2019, 9:45

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Нам назвали дату очередных «парламентских выборов».

Они пройдут 17 ноября 2019 года.

Пройдут ли они с фальсификациями и нарушениями, как и те, что были ранее, на протяжении последних 25 лет? Да, конечно, по-другому диктатор уже не может. Он хорошо знает о своем реальном рейтинге. Честные выборы — смерть для Лукашенко, пишет телеграм-канал «Баста».

Но не он один виновен в фальсификациях и нарушениях. Очень хочется, чтобы всех замешанных в этих преступлениях в какой-то определенный момент призвали к ответу, и отправили за колючую проволоку, где им самое место. Хотя бы на полгода каких, чтобы они своими спинами прочувствовали, на что обрекают нас своими действиями. Школьных учителей, сотрудников избиркомов, мелких чиновников — всех, кто обеспечивает «элегантную победу» диктатора. Мечта такая.

Вертикальщики уже начали готовить учителей к преступлению, объясняя им, как «правильно» считать наши голоса. Давайте и мы не будем сидеть сложа руки. Поговорите со школьным учителем своего ребенка, расскажите ему, на что он своими действиями обрекает подрастающее поколение. Предупредите фальсификаторов об ответственности.

И тогда мечта станет ближе к реальности.

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