закрыть
7 августа 2019, среда, 12:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Баста»: Предупреждаем фальсификаторов об ответственности

19
  • 7.08.2019, 9:45
  • 5,569

Нам назвали дату очередных «парламентских выборов».

Они пройдут 17 ноября 2019 года.

Пройдут ли они с фальсификациями и нарушениями, как и те, что были ранее, на протяжении последних 25 лет? Да, конечно, по-другому диктатор уже не может. Он хорошо знает о своем реальном рейтинге. Честные выборы — смерть для Лукашенко, пишет телеграм-канал «Баста».

Но не он один виновен в фальсификациях и нарушениях. Очень хочется, чтобы всех замешанных в этих преступлениях в какой-то определенный момент призвали к ответу, и отправили за колючую проволоку, где им самое место. Хотя бы на полгода каких, чтобы они своими спинами прочувствовали, на что обрекают нас своими действиями. Школьных учителей, сотрудников избиркомов, мелких чиновников — всех, кто обеспечивает «элегантную победу» диктатора. Мечта такая.

Вертикальщики уже начали готовить учителей к преступлению, объясняя им, как «правильно» считать наши голоса. Давайте и мы не будем сидеть сложа руки. Поговорите со школьным учителем своего ребенка, расскажите ему, на что он своими действиями обрекает подрастающее поколение. Предупредите фальсификаторов об ответственности.

И тогда мечта станет ближе к реальности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип