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Какой будет новая экономика

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  • Илья Кенигштейн
  • 7.08.2019, 9:55
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ФОТО: FOTOBANK.RU

Sharing economy — ключевой элемент будущего.

10 мая 2019 года прошло IPO Uber. Удалось продать 180 млн акций по цене в $45 — компания привлекла $8,1 млрд при оценке $82,4 млрд. Все десять лет работы сервис остается убыточным.

Этой же весной на IPO вышла конкурирующая с Uber компания Lyft, рыночная капитализация которой в результате составила $25 млрд. При этом, с 2012 года сервис ежегодно отчитывается об убытках. Lyft предупредил потенциальных инвесторов, что в ближайшем будущем не ожидает выхода на прибыльность.

Что это: массовое помешательство инвесторов или финансовый расчет? Вера в компании или игра на хайпе? Ответ — sharing economy, экономика совместного потребления. Эта модель позволяет получать предельную эффективность использования ресурсов. Ее перспективность доказывает множество исследований и десятки миллионов инвесторских средств.

Термин sharing economy в 2010 году ввели Рэйчел Ботсман и Ру Роджерс в книге What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. В том же году TIME Magazine назвал совместное потребление одной из десяти идей, которые изменят мир.

По мнению Ботсман и Роджерса, на развитие sharing economy повлияли:

● пиринговые (одноранговые) социальные сети и технологии реального времени, которые повлияли на поведение пользователей;

● мировой экономический кризис, который повысил осознанность потребления;

● экологические проблемы;

● вера в важность сообществ и переосмысление того, что на самом деле значат слова «друг» и «соседи», рост доверия между людьми и взаимопомощь.

В этой экономической парадигме работают самые яркие компании последнего десятилетия. Кроме перечисленных, это Airbnb, Kickstarter, Indiegogo, WeWork и Glovo. По данным PwC, к 2025 году компании из пяти основных сфер, чья бизнес-модель построена на совместном потреблении, сравняются по объемам выручки с традиционными игроками, в среднем зарабатывая $335 млрд в год.

Применение принципов sharing economy в бизнесе формирует для него дополнительную ценность. Именно в это верят инвесторы. Мне как создателю сети бизнес-пространств Creative States легче описывать эти перспективы на примере экономики недвижимости.

Двигатели sharing economy

Креативный класс отказывается от консюмеризма в пользу эффективности, ради обладания частью общего и во имя участия в комьюнити. Как показывает исследование PwC, у этого класса есть несколько типичных представителей: работающий специалист в возрасте от 18 до 24 лет, семьи со средним уровнем дохода ($50-$75 000 в год) и родители с детьми до 18 лет.

Эти люди не хотят хоронить себя в четырех офисных стенах. Все больше специалистов переходит на удаленную работу или открывает свой бизнес. Согласно Upwork, у 63% американских компаний есть сотрудники на «удаленке».

Совместное потребление — ответ на все вопросы. Возьмем Creative States. Это рабочие места со всем необходимым: от интернета до вкусного кофе и чая. Но это также и целый комплекс услуг для креативного класса. Мы выделили запросы бизнеса, те самые непродуктивные «пожиратели времени», и предложили их отдать на аутсорс нашей команде. Мы можем оказать помощь в найме сотрудников для резидентов, с закупкой офисной техники, а также предоставить юридическую поддержку и логистическое сопровождение.

Кроме того, мы формируем сообщество. Верим, что несколько специалистов из разных сфер могут познакомиться за вином в пятничные happy hours и придумать next big thing — бизнес или решение, которое станет популярным и принесет прибыль. По данным PwC, в это же верит 78% американцев.

Такой подход — единственный правильный ответ кризису перепроизводства. Бизнес-пространства новейшего времени — это не квадратные метры. Это новые кластеры, в которых минимизируется конкуренция и появляется интеллектуальная синергия. На первое место выходят эффективность, результативность и оптимизация.

Выживут те, кто сможет оптимизировать ведение бизнеса. Речь не о переезде в «спальный» район или работе из дома. Ключевые элементы успеха — комьюнити как доступ к интеллектуальному и предпринимательскому капиталу, аутсорс организационных вопросов и креативный подход к ведению бизнеса.

Илья Кенигштейн, Новое время


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