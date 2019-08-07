Водитель агрокомбината «Снов» отработал сверхурочно свыше 500 часов 4 7.08.2019, 10:07

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Вячеслав Сырица (слева) и Александр Войтешик

Но взыскать деньги не может.

5 августа Минский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Вячеслава Сырицы к СПК «Агрокомбинат Снов» о взыскании выплат за работу в сверхурочное время, пишет praca-by.info.

«Несмотря на то, что наши доводы полностью поддержаны прокурором, судебная коллегия Миноблсуда отклонила жалобу», - сообщил юрист Александр Войтешик, который представлял интересы истца в суде:

– В 2018 году Сырица сверхурочно отработал около 500 часов, которые наниматель ему не оплатил. Работодатель признал, что не оплатил сверхурочные работы на сумму около 2500 рублей, однако просил применить трехмесячный срок обращения в суд, неправильно истолковав норму коллективного трудового договора. В документе указано, что суммированный учет рабочего времени относится только к иным водителям, за исключением Сырицы (с ним не был подписан трудовой договор).

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– Ответчик заявил в суде, что СПК обязан был платить Вячеславу Сырице помесячно, а не раз в год, следовательно, истец пропустил сроки обращения в суд. Мы настаиваем на применении нормы о суммированном учете рабочего времени, - считает Александр Войтешик.

Вячеслав Сырица намерен обжаловать решение председателю Миноблсуда в надзорном порядке.

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20 марта 2019 года Вячеслав Сырица обратился в комиссию по трудовым спорам «АК Снов» с заявлением об оплате за сверхурочно отработанное время в 2018 году. Водителю выплатили 229 рублей 35 копеек за переработку времени в декабре 2018 года. А вот за сверхурочно отработанное время в январе-ноябре 2018 года Сырице решили не платить по причине истечения срока.

Истец обратился в суд. 15 мая 2019 года суд Несвижского района отказал в удовлетворении исковых требований Вячеслава Сырицы.