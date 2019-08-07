Артемий Лебедев заявил, что уезжает из России из-за политической ситуации 5 7.08.2019, 10:13

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Артемий Лебедев

Пользователи Сети сомневаются в словах российского дизайнера.

Дизайнер Артемий Лебедев заявил на своем YouTube-канале, что покинул Россию. В двухминутном видео он рассказал, что уехал из-за политической ситуации в стране и находится «в шаге от Атлантического океана», пишет znak.com.

«То, что происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным. События, которые происходят в нашей стране последние годы, невероятно ужасны. И мне как человеку и гражданину и главе семейства очень больно все это видеть. Правящая клика ворует наше будущее, они украли наше будущее, украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть, самого дорогого и самого ценного», — говорит Лебедев в видеоролике.

«Есть большой шанс, что я больше не смогу вернуться», — заключил он.

При этом пользователи Сети скептически отнеслись к заявлению Лебедева, так как он всегда отличался своей аполитичностью и равнодушием к тому, что происходит вокруг.