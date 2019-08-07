Виталий Казак: В Беларуси станет больше политически активных людей 7.08.2019, 10:17

Виталий Казак

Нужно использовать все возможности для борьбы.

Больше политически активных людей может появиться благодаря «парламентской» кампании, которая приближается в Беларуси. В этом убежден активист кампании по борьбе с аккумуляторным заводом под Брестом Виталий Казак, передает «Радыё Рацыя».

Лично он собирается принимать участие в «выборах» и в дальнейшем устраивать пикеты на центральных улицах города. Активист отметил, что так брестчане увидят, что можно законно отстаивать свои права:

- Польза от таких вот встреч с гражданами в ходе предвыборной агитации, конечно же, есть. Потому что, во-первых, у людей пропадает страх, что их привлекут за что-нибудь, уволят с работы и т.д. Во-вторых, люди увидят, что тех, кто интересуется политической жизнью и вообще жизнью нашего общества - много.

Предварительной датой «выборов» выбрали 17 ноября. Это значит, что подготовка к ним начнется примерно через две недели.