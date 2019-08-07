Полиция Британии изучает роль Путина в химатаке в Солсбери 2 7.08.2019, 10:26

1,438

Фото: Getty Images

Двум российским агентам предъявлено обвинение в нападении.

Скотленд-Ярд изучает роль президента России Владимира Путина в атаке с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в Солсбери в марте прошлого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Службы разведки Великобритании считают, что Путин, "вероятно", одобрил нападение на Сергея Скрипаля, бывшего российского офицера, и его дочь, которые отравились, но выжили.

Еще одна британка позже умерла, наткнувшись на выброшенный флакон от духов, который использовали два агента российской разведки для перевозки "Новичка".

Двум российским агентам предъявлено обвинение в нападении, и Великобритания хочет их экстрадиции: обнародовала европейский ордер на арест (EAW) и выдала Интерполу "красное уведомление" с просьбой о задержании.

Глава антитеррористического управления британской полиции Нил Басу заявил, что расследование нападения продолжается.

Басу заявил, что вопросы, связанные с выдвижением обвинения за нападение, являются сложными. "Необходимо доказать, что он (Путин) принимал непосредственное участие", - сказал он.

"Чтобы получить европейский ордер на арест, нужно иметь дело, за которое можно обвинить в этой стране. У нас нет дела, за которое можно обвинить", - отметил он.

"Мы сотрудники полиции, поэтому нам нужны доказательства. Существует огромное количество рассуждений о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все основывается на экспертных знаниях о России. Мне нужны доказательства".