закрыть
7 августа 2019, среда, 12:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Эксперт: Восемь кружек чая в день могут продлить молодость

2
  • 7.08.2019, 10:45
  • 1,204

Специалист дала полезные рекомендации.

Эксперт в сфере фитнеса Ники Виброу из Колчестера назвала один из способов, позволяющий сохранить молодость. По мнению британского специалиста, замедлить нежелательный процесс старения и поддержать оптимальный водный баланс в организме помогут восемь кружек чая в день, пишет healthinfo.ua.

Старение организма происходит под действием химических реакций в клетках. В процессе таких реакций образовываются свободные радикалы, чьи молекулы при переизбытке повреждают здоровые клетки. Эти элементы истощают, лишают клетки кислорода и снижают уровень коллагена, необходимого для сияния и упругости кожи. Чем больше свободных радикалов в организме, тем старше человек на вид. Рост вредных молекул происходит под влиянием радиации, неправильного питания, курения, употребления спиртного, недостаточной физической активности.

Многочисленные исследования показали, что у тех, кто регулярно пьет чай, старение клеток происходит намного медленнее, чем у тех, кто не употребляет этого напитка. Большинство людей не может заставить себя выпивать необходимое количество воды в день. Некоторые эксперты не рекомендуют заменять ее другими напитками, однако Виброу считает: зеленый или белый чай вреда не принесет. Специалист употребляет чай каждый час и замечает результат такой "профилактики" старения. Кожа становится более эластичной и упругой, а благодаря имеющимся в напитке антиоксидантам снижается вес, а также уровень "плохого" холестерина.

Ники Виброу рекомендует обратить внимание на комплекс микроэлементов и витаминов - аминокислоты, Омега-3, С и Е, сыворотку для зрелой кожи, спреи, содержащие магниевое масло, витамин D. После 40 лет некоторые упражнения стоит делать не так активно, но забывать о регулярной умеренной физической деятельности не следует.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип