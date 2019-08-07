В партии «Слуга народа» назвали кандидатов на пост премьер-министра Украины
- 7.08.2019, 10:54
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Шорт-лист кандидатов состоит из четырех человек.
Об этом заявил новоизбранный депутат от "Слуги народа" в Верховную Раду Украины Давид Арахамия в интервью Радио НВ.
"У нас есть шорт-лист, в нем Андрей Коболев [председатель правления НАК Нафтогаз Украины], Юрий Витренко [исполнительный директор Нафтогаза], Алексей Гончарук [заместитель председателя ОП по экономическим вопросам] и Владислав Рашкован [исполнительный директор Международного валютного фонда]", — рассказал Арахамия.
Он также подтвердил, что главу партии СН Дмитрия Разумкова считают "безальтернативным" кандидатом на должность спикера Верховной Рады.
А на пост генерального прокурора, Арахамия назвал возможным претендентом заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку, однако подчеркнул, что есть альтернативные кандидаты.