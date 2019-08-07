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Как бюджетники сбегают из госучреждений Беларуси

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  • 7.08.2019, 11:06
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Истории учителя рисования, терапевта и логопеда.

Бюджетники всё чаще выбирают частную практику и покидают школы, больницы и другие госучреждения. Какие препятствия подстерегают их на этом пути? Узнал «Витебский курьер».

Одни из самых маленьких зарплат в стране у сотрудников сферы услуг и государственного социального сектора.

Журналисты встретились с несколькими представителями этих профессий и узнали, как они выживали на нищенскую зарплату и, самое главное, как они смогли сбежать из соцсферы и успешно уйти в частную практику.

15 лет нищеты

Юлия — логопед из Минска. Она мечтала помогать людям и в течение пятнадцати лет проработала учителем-логопедом в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации.

- Пришлось трудиться как в детском отделении, где детки проходили реабилитацию, так и во взрослом, неврологическом отделении, где восстанавливались люди после инсультов, черепно−мозговых травм, новообразований головного мозга, аневризм. И я благодарна судьбе за такой сложный и разнообразный опыт, — рассказывает Юлия.

По ее словам, практически сразу после прихода на работу стало ясно, что образование не дает тех знаний, которые требуются в работе. Было два варианта: либо постоянно учиться и повышать квалификацию, либо оставаться на месте и всю жизнь возиться в клинике за нищенскую зарплату. Юлия выбрала первый вариант и начала изучать специальную литературу, посещать курсы, читать профильные новости. Два года назад она смогла получить высшую квалификационную категорию, пройдя в общей сложности свыше 20 семинаров и мастер-классов и 3 специализации в Москве.

- Совмещение полученных знаний с собственным практическим опытом позволило мне разработать эффективные методики логопедической коррекции, которые прекрасно помогают самым разным людям, — рассказывает Юлия.

Женщина подчеркивает, что каждый молодой специалист сталкивается с трудностями, но вместо того чтобы создавать вокруг себя зону стабильности и комфорта, нужно постоянно учиться, обмениваться опытом, работать над ошибками, только тогда возможен рост.

Бегство

Проблема государственных учреждений — это не только очень низкие зарплаты и высокая нагрузка, но и профессиональное выгорание. Только бегство из клиники в частую практику позволило Юлии получать удовольствие от работы и воспринимать ее не как нудную обязанность, а как жизнь.

- Мне удалось не только повысить уровень своего дохода, но и избежать профессионального выгорания. Я счастливый человек – моя профессия мне по душе, она творческая, гуманная, и я всегда вижу конкретный результат, — описывает Юлия итоги ухода из государственной клиники.

Работа логопеда очень легко прослеживается — ребенок получает больше возможностей, его речь обогащается, он лучше выражает мысли и чувства.

- Не страшно, что порою процесс работы над речью бывает длительным и непростым, зато впереди всегда ждет успех, и наши усилия приносят чудесные плоды. Моё педагогическое кредо: «Невозможное сегодня станет возможным завтра!», — говорит Юлия.

Люди готовы платить за результат, если они видят его. В госучреждении нет достаточной мотивации для совершенствования и стимулов для развития сотрудников. Да, специалисты частной практики дороже, но они несут ответственность лично перед человеком и вознаграждение напрямую зависит от эффективности работы.

Будущее — за частной практикой

Частная практика — это большая открытость, клиентоориентированность, институт репутации врача.

- Учитель-логопед с большим стажем и опытом может найти индивидуальный подход к каждому ребенку или взрослому, своевременно и грамотно построить программу логопедической коррекции и оказать реальную помощь, а также поделиться накопленными знаниями с молодыми специалистами. Уверена, что востребованность моей профессии будет только увеличиваться, особенно в частной практике, — говорит Юлия, — Я рада, что в моей жизни был опыт работы в государственной клинике, но свое будущее связываю именно с частной практикой.

Хочешь творить? Плати

Ана

стасия из Гомеля с самого детства мечтала превратить хобби в работу и заниматься творчеством, получая за это деньги. Едва начав, она столкнулась с двумя сложностями: постоянной критикой и денежными проблемами.

- Всё начинается с учебы. Всем мечтающим об этой специальности надо приготовиться к высоким затратам: у студентов−художников самые маленькие стипендии и самые дорогие расходные материалы, — рассказывает Анастасия.

Действительно, на первоначальных этапах начать рисовать или заниматься фотографией сложно с материальной точки зрения: простой фотоаппарат, объектив и техника для обработки фотографий может стоить от 3 тысяч рублей и выше. Вторая сложность — чужое мнение, которое не всегда может быть положительным. По словам Анастасии, важно уметь воспринимать критику и понимать, что придется сталкиваться с ней всю жизнь, причем, и с самокритикой.

- Очень часто бывали моменты, когда казалось, что ты не сможешь лучше, достиг потолка, хотелось все бросить. Но я преодолевала себя и пробивала «потолок»! — говорит Анастасия.

Школа — кладбище перспектив

В целом на получение образования у Анастасии ушло 14 лет. После этого она пошла работать школьным учителем, но быстро поняла, что этого недостаточно. Школа отнимает много времени и сил, предлагая за это крайне скромное вознаграждение и малые возможности для реализации.

- Мой профессиональный успех – это выставки моих работ и расширение круга людей, которые ими вдохновляются. Недавно мои картины уехали в Германию. Сейчас я работаю над крупным проектом в Беларуси, — рассказывает Анастасия.

В государственных учреждениях очень сложно говорить о реальных перспективах. Сейчас большие возможности перед иллюстраторами открываются благодаря интернет-технологиям. Специалисты создают собственные студии, уходят в частную практику, иллюстрируют книги, компьютерные игры и многое другое. Самое главное — найти свою нишу, а для этого нужно потратить много времени и средств. Работа учителем отбирает время и не дает денег.

13,5 тысяч у.е. за смену профессии

Владиславу из Гродно 45 лет, он закончил медицинский университет и долгое время работал терапевтом, пока не решился сменить профессию, чтобы начать зарабатывать больше. Для работы кинезиологом Владиславу пришлось потратить много времени и денег — 13,5 тысяч у.е., которые ушли на обучение в Беларуси, России и Испании.

- Успех в профессии определяют три фактора: уровень востребованности, оплаты и самореализации. По всем этим критериям я считаю себя вполне состоявшимся. Мне не приходится зазывать клиентов, благодарные пациенты работают как «сарафанное радио» и лучшая реклама. Мой средний доход раз в 10 превышает оплату труда классического терапевта из госучреждения. И я чувствую вдохновение, видя результаты своей работы, — рассказывает Владислав.

Придется потерпеть

По словам Владислава, сначала всегда сложно. Главным для любого врача должно быть желание помогать людям, а не заработать деньги. Поэтому работа в клинике с перегрузками и нищенской зарплатой — это, в каком-то смысле, необходимое условие получения знаний и наработки базы клиентов.

Деньги приходят с опытом и с репутацией. Когда ты разобрался в проблеме человека, реально помог, за ним придет второй, третий. С ростом востребованности возрастет и доход. Но на первом месте всегда должно быть желание помочь человеку.

Право на отказ

В отличие от врачей государственных клиник, частная практика позволяет тебе выбирать клиентов самому и отказывать тем, с кем работать не хочется. Только на начальных этапах, когда нет репутации и имени, приходится браться за всех. Однако когда ты востребован — ты можешь выбирать пациентов и назначать свои условия. По словам Владислава, в его клиентской базе свыше 4 тысяч человек и это число растет вместе с возможным доходом.

- Приятно избавлять людей от боли. Для некоторых пациентов я − последний рубеж от безысходности. Зачастую ко мне они приходят, отчаявшись получить исцеление, после многочисленных консультаций разных докторов и медицинских светил. И я знаю, что могу помочь, за исключением тех случаев, когда человек сам не готов помогать себе быть здоровым.

Перейдя на частную практику работа стала образом жизни и перестала тяготить. Главное в этом вопросе — желание и осознанный выбор. Поступать в медицинский Владислава заставила близость университета к дому, а вот переучиться — обдуманное желание. Оно как раз принесло плоды и помогло заниматься тем, что нравится, зарабатывая большие деньги, а не корячиться за копейки в республиканской больнице.


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