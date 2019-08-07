Wprost: Дешевая нефть сделает Россию сговорчивее 1 7.08.2019, 11:17

Нефтяные котировки пикируют вниз, достигая значений, которых не бывало уже много месяцев.

На Дональда Трампа пытаются возложить ответственность за все беды мира, поэтому даже спровоцированное им снижение цен на нефть воспринимается как плохая новость, хотя я всегда думал, что для экономики нет ничего лучше, чем дешевое топливо, пишет польское издание Wprost, (перевод - inosmi.ru).

Нефтяные котировки пикируют вниз, достигая значений, которых не бывало уже много месяцев. Казалось бы, низкие цены — это хорошая новость, ведь за такого рода известиями всегда появлялись сообщения об оживлении экономики. Между тем сейчас преобладают минорные настроения. Все обсуждают безответственную политику американского президента Дональда Трампа, который вовлек США в конфликты в разных уголках мира, сея хаос.

Что-то здесь, однако, не сходится. Если бы безумства обитателя Белого дома действительно оказывали разрушающее воздействие на мировой порядок, нефть бы, скорее, подорожала, а не подешевела. Так бывало всякий раз, когда Америка вступала в какие-то серьезные споры, имеющие глобальные последствия.

Дипломатический конфликт с Ираном, спровоцированный выходом Трампа из ядерной сделки, должен был взвинтить цены до небес, ведь аятоллы сидят на нефть а, кроме того, в последнее время атакуют и похищают танкеры, которые везут топливо через Персидский залив. Между тем ничего подобного не происходит.

Так же выглядит ситуация с якобы разрушающей мировую экономику торговой войной между США и Китаем. Она продолжается уже довольно давно, но конца ей не видно, напротив, переговоры с Пекином сейчас окончательно зашли в тупик. Вряд ли кто-то в состоянии сказать, кто в этой войне выигрывает, а кто проигрывает, поскольку на эту тему мы слышим практически исключительно экономическую пропаганду одной или другой стороны. Прежняя логика подсказывает, что в период неопределенности и хаоса следовало бы ожидать роста цен на такое стратегическое сырье, как нефть, но его не происходит. Мир рушится под ударами обезумевшего дилетанта и эгоцентрика, а нефть все равно дешевеет!

Объяснения у этого феномена может быть два: или мы действительно наблюдаем конец знакомого нам мира, а все закономерности перед лицом Армагеддона переворачиваются с ног на голову, или просто в этом безумстве Трампа есть какой-то метод. Но даже если никакого метода в нем нет, факт удешевления нефти должен нас радовать, а не тревожить хотя бы потому, что это наносит удар по таким живущим преимущественно за счет торговли энергоносителями странам, как Россия. Если кому-то и стоит беспокоиться по поводу снижения цен, то Владимиру Путину, который играет ключевую роль в конфликтах США со всем остальным миром.

Деньги на противостояние американцам в ЕС, в Украине, в Сирии или Китае Россия получает как раз от продажи нефти. Сейчас из-за якобы необдуманной и хаотичной политики Трампа средств станет у нее меньше, а это может сделать ее более склонной идти на уступки.