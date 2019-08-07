Пловчиха Александра Герасименя завершила карьеру 2 7.08.2019, 11:26

Александра Герасименя

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Александра Герасименя — трехкратный олимпийский призер.

Единственный представитель плавания в суверенной истории Беларуси, кто сумел добыть олимпийскую медаль, — Александра Герасименя — объявила о завершении карьеры. Титулованная пловчиха рассказала об этом в зале для пресс-конференций Национального олимпийского комитета, пишет tut.by.

— Думаю, не стоит тянуть, — сказала Саша. — Скажу так, я больше всех хотела поехать на Олимпиаду 2020 года. Как никто другой! Но давайте говорить откровенно: я не готова пока взять медаль. Я не вижу себя на Олимпиаде. Будет честно сказать, что я заканчиваю спортивную карьеру и ухожу из спорта, но недалеко. У меня есть плавательный клуб и много других проектов.

А ведь когда год назад Герасименя сделала заявление о вызванной беременностью и скорыми родами паузе в карьере, она подчеркнула, что хотела бы вернуться к соревновательной деятельности.

— В плавании у меня остается незавершенное дело — победа на Олимпийских играх, — отметила Герасименя. — Другие вершины мне покорились, а эта, словно червь, мое сердце точит. Может, в следующий раз у меня получится? Пример нашей любимой биатлонистки Даши Домрачевой, которая после рождения дочери сумела в четвертый раз стать олимпийской чемпионкой, вдохновляет. Точно так же, как и успехи пловчихи Дары Торрес. Дара после родов выиграла три серебра на Олимпиаде-2008. Серебро у меня есть, а хочется золотую медаль. И уж если возвращаться в спорт, то делать это надо так, чтобы быть готовой к Олимпиаде 2020 года в Токио.

Напомним, что Александра Герасименя — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и обладательница бронзовой награды Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. В 2011 году Герасименя победила в опросе журналистов на звание лучшей спортсменки Беларуси. В тот год она стала чемпионкой мира на элитной дистанции — «стометровка» вольным стилем. В народе Александру прозвали Золотой рыбкой.

Герасименя является автором и организатором таких инициатив, как республиканские соревнования среди детей и подростков «Фестиваль плавания «Золотая рыбка» и «СпортИнклюзия» (в сотрудничестве с МБОО «Дети. Аутизм. Родители»). Также Александра находится в числе активистов благотворительного проекта «Мечты сбываются», выступает за поддержку белорусского языка и культуры и вносит вклад в развитие своего вида спорта работой в собственном клубе плавания.

Символично, что заявление об уходе из спорта Герасименя сделала во время пресс-конференции, посвященной спортивно-благотворительному марафону «24 Разам», где помимо Саши задействованы олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, «Мисс Беларусь — 2008» Ольга Хижинкова, чемпионка мира по тайскому боксу Екатерина Вандарьева и другие спортсмены.

В августе 2017 года Александра Герасименя вышла замуж за белорусского пловца Евгения Цуркина. Цуркин — чемпион Европы и один из лидеров национальной сборной по плаванию. Саша и Женя воспитывают дочь Софью.