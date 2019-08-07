закрыть
7 августа 2019, среда, 12:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Пловчиха Александра Герасименя завершила карьеру

2
  • 7.08.2019, 11:26
Александра Герасименя
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Александра Герасименя — трехкратный олимпийский призер.

Единственный представитель плавания в суверенной истории Беларуси, кто сумел добыть олимпийскую медаль, — Александра Герасименя — объявила о завершении карьеры. Титулованная пловчиха рассказала об этом в зале для пресс-конференций Национального олимпийского комитета, пишет tut.by.

— Думаю, не стоит тянуть, — сказала Саша. — Скажу так, я больше всех хотела поехать на Олимпиаду 2020 года. Как никто другой! Но давайте говорить откровенно: я не готова пока взять медаль. Я не вижу себя на Олимпиаде. Будет честно сказать, что я заканчиваю спортивную карьеру и ухожу из спорта, но недалеко. У меня есть плавательный клуб и много других проектов.

А ведь когда год назад Герасименя сделала заявление о вызванной беременностью и скорыми родами паузе в карьере, она подчеркнула, что хотела бы вернуться к соревновательной деятельности.

— В плавании у меня остается незавершенное дело — победа на Олимпийских играх, — отметила Герасименя. — Другие вершины мне покорились, а эта, словно червь, мое сердце точит. Может, в следующий раз у меня получится? Пример нашей любимой биатлонистки Даши Домрачевой, которая после рождения дочери сумела в четвертый раз стать олимпийской чемпионкой, вдохновляет. Точно так же, как и успехи пловчихи Дары Торрес. Дара после родов выиграла три серебра на Олимпиаде-2008. Серебро у меня есть, а хочется золотую медаль. И уж если возвращаться в спорт, то делать это надо так, чтобы быть готовой к Олимпиаде 2020 года в Токио.

Напомним, что Александра Герасименя — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и обладательница бронзовой награды Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. В 2011 году Герасименя победила в опросе журналистов на звание лучшей спортсменки Беларуси. В тот год она стала чемпионкой мира на элитной дистанции — «стометровка» вольным стилем. В народе Александру прозвали Золотой рыбкой.

Герасименя является автором и организатором таких инициатив, как республиканские соревнования среди детей и подростков «Фестиваль плавания «Золотая рыбка» и «СпортИнклюзия» (в сотрудничестве с МБОО «Дети. Аутизм. Родители»). Также Александра находится в числе активистов благотворительного проекта «Мечты сбываются», выступает за поддержку белорусского языка и культуры и вносит вклад в развитие своего вида спорта работой в собственном клубе плавания.

Символично, что заявление об уходе из спорта Герасименя сделала во время пресс-конференции, посвященной спортивно-благотворительному марафону «24 Разам», где помимо Саши задействованы олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, «Мисс Беларусь — 2008» Ольга Хижинкова, чемпионка мира по тайскому боксу Екатерина Вандарьева и другие спортсмены.

В августе 2017 года Александра Герасименя вышла замуж за белорусского пловца Евгения Цуркина. Цуркин — чемпион Европы и один из лидеров национальной сборной по плаванию. Саша и Женя воспитывают дочь Софью.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип