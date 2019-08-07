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Евгений Васькович: Лукашенко — наиболее серьезная проблема для Беларуси

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  • 7.08.2019, 11:43
Евгений Васькович

И люди это прекрасно понимают.

Об этом заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса в Бобруйске, бывший политзаключенный Евгений Васькович в интервью пресс-службе БНК.

- Какие проблемы больше всего волнуют жителей Бобруйска?

- Работа. Основная проблема в том, что многие люди не могут устроиться в Бобруйске. Те, у кого работа есть, боятся ее потерять. Винят в этом сегодня руководство города, страны. Вот сейчас я ехал в такси, водитель говорил: «Это власти виноваты в нашей ситуации». Когда всем столько времени управляют люди Лукашенко, то им уже никто не поверит, что виноват кто–то другой. В начале 2000-х еще можно было сказать: «вот, это злобные американцы» или еще кто – нибудь, а сейчас же все все понимают.

Человек, который в свое время пытался стать главой «союзного государства», подписал такие договоренности, которые стали для Беларуси очень невыгодны. Но ведь Россия просто так ничего не дает, и это ухудшило экономическое положение в нашей стране. Страна жила на подачки, а когда подачки заканчиваются, население быстро беднеет.

- Какова средняя заработная плата у тех, кому повезло найти работу в Бобруйске?

- Смотря какое предприятие. Где-то есть рублей 500 - больше, наверное, в частных организациях. Если взять государственные предприятия, то они — в очень плохом положении. Белшина в кризисе, а у остальных – еще хуже. И власти, даже когда у них есть возможности что-то поправить, ничего не делают. Своими действиями они только ухудшают ситуацию.

- Белорусский Национальный Конгресс назвал цели, которых он планирует достичь в ближайшее время: смена власти, обеспечение достойной работы и закрытие АЭС в Островце. Что из этого наиболее актуально, на ваш взгляд?

- Все. Все эти пункты важны для будущего страны. Отдельно скажу пару слов по поводу АЭС. Как Лукашенко — наиболее серьезная проблема для Беларуси, также и АЭС - наиболее серьезная угроза для экологии не только нашей страны. Положение вещей у нас такое, что нельзя быть уверенным в ее нормальной работе. Стройка в Островце держится в секрете от людей, мы не знаем, как она проходит, там постоянно происходят аварии и ЧП, место возведения АЭС — небезопасное. Площадку, на которой она расположена, пересекает система региональных разломов, проявляющих тектоническую активность до наших дней.

Я не верю в то, что АЭС в Островце будет нормально работать. Даже в развитых странах, где намного серьезнее относятся к требованиям безопасности, на таких объектах случаются аварии. Что уж говорить о Беларуси?


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