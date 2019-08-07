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Германия впервые произвела из возобновляемых источников больше электроэнергии, чем на АЭС и ТЭЦ

  • 7.08.2019, 11:46

В первом полугодии 2019 года из возобновляемых источников произведено 47,4% всей электроэнергии Германии.

В первом полугодии 2019 года в Германии из возобновляемых источников энергии впервые было произведено больше электроэнергии, чем на АЭС и угольных ТЭС вместе взятых. Об этом сообщает Госэнергоэффективности, пишет nv.ua.

Так, за 6 месяцев 2019 года в ФРГ сгенерировано электроэнергии:

— 47,3% - из возобновляемых источников энергии;

— 43,4% - АЭС и ТЭС;

— 9,3% - из газа;

— 0,4% - из других источников.

При этом, по данным Немецкой ассоциации энергетики и водного хозяйства, увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников и рост цен на квоты по выбросам CO2 способствовали сокращению выбросов углекислого газа при генерации электроэнергии. Так, в первой половине 2019 года этот показатель был примерно на 15% ниже, чем за аналогичный период 2018 года.


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