Владелец «Пьяной Вишни»: Не продаю франшизу белорусам по политическим мотивам 1 7.08.2019, 12:01

Андрей Худо

Украинский бизнесмен обвинил минчан в воровстве концепта известного бара.

Украинский бизнесмен Андрей Худо заявил, что белорусы некорректно позаимствовали идею бара одного напитка «П’яна Вишня».

«Очередной плагиат наших концептов — на этот раз нашой Drunk Cherry / П’яна Вишня. На этот раз, как говорится, «братья-беларусы» из Минска… Ко мне обращались несколько раз по поводу покупки франшизы нашего бара «П’яна Вишня». Мы отказали, по политическим мотивам. Верю, что когда-нибудь Беларусь изменится и мы еще сможем показать, что такое бизнес в стиле фанк по-львовски!» — написал бизнесмен в «Фейсбуке».

Дело в том, что на Зыбицкой в Минске открылся бар «Пьяная вишня». Концепт заведения полностью повторяет идею украинского бизнесмена.