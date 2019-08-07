Чиновников из «Минсктранса» подозревают во взяточничестве 11 7.08.2019, 12:49

3,192

Нашли облигаций на 500 тысяч долларов.

Должностные лица государственного предприятия «Минсктранс» подозреваются в получении взяток. Об этом tut.by сообщила пресс-служба Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.

В кабинете у одного из задержанных обнаружены банковские облигации на сумму 500 тысяч долларов США.

«При получении взяток за лоббирование интересов коммерческих структур при проведении закупок задержаны должностные лица столичного унитарного предприятия „Минсктранс“. Задержание производилось в момент передачи денег», — рассказали в ДФР КГК.

Установлено, что должностные лица УП «Минсктранс» систематически получали денежные средства от руководителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов о поставках товарно-материальных ценностей, горюче-смазочных материалов и запчастей в адрес автобусных и троллейбусных парков столицы.

При проведении осмотра в рабочем кабинете одного из задержанных обнаружены денежные средства на общую сумму 30 тысяч долларов США и банковские облигации четырех белорусских банков на предъявителя на общую сумму 500 тысяч долларов США.

В настоящее время в отношении указанных должностных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 430 (Получение взятки) Уголовного кодекса.