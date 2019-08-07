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Олимпийская чемпионка Беларуси Надежда Скардино ждет ребенка

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  • 7.08.2019, 13:02
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Олимпийская чемпионка Беларуси Надежда Скардино ждет ребенка
Надежда Скардино
Фото: biathlon.by

В 2018 году биатлонистка завершила карьеру.

Известно, что на следующий день после получения золотой олимпийской медали в 2018 году Надежда Скардино встретила в Пхенчхане 31-летнего швейцарского биатлониста Мартина Ягера – с тех пор они вместе, пишет tut.by.

Напомним, Скардино в июне 2018 года объявила о завершении профессиональной карьеры в биатлоне. Последний раз она выступила в «выставочной» «Гонке легенд» в Раубичах в феврале этого года, когда из большого спорта проводили ее и Дарью Домрачеву.

Помимо олимпийского золотоа 2018 в эстафе, Надежда завоевывала кубок мира в индивидуальных гонках, 6 раз поднималась на пьедестал в индивидуальных кубковых гонках и 7 раз – в кубковых эстафетах. Кроме того, она была бронзовой призеркой Игр в Сочи.


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