Приведет ли торговая война США и КНР к мировой валютной войне? 6 7.08.2019, 13:35

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Китайские власти перешли Рубикон.

Они позволили своей денежной единице упасть ниже психологически важной отметки, считавшейся до сих пор своего рода "красной линией", которую Пекин целое десятилетие упорно оборонял. Однако 5 августа один доллар США впервые за 11 лет стоил больше 7 юаней. Вашингтон расценил это как валютную манипуляцию. Тем самым он фактически обвинил Китай в валютном демпинге, пишет "Немецкая волна".

Так что торговая война США и КНР переходит на новый уровень эскалации. "Мало кто верил, что Китай применит валютное оружие, но он это сделал", - констатировал американский экономист Стивен Роуч из Йельского университета. "Это может стать началом необратимого торгового конфликта между двумя странами", - опасается директор Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher).

Штрафные пошлины США: три возможных китайских ответа

По сути дела, Пекин дал ассиметричный ответ на решение Дональда Трампа обложить штрафными пошлинами весь китайский экспорт в США. Общая сумма этого экспорта составляет в год приблизительно 550 миллиардов долларов. На товары в размере 250 миллиардов уже действуют заградительные пошлины в размере 25%. И вот 1 августа американский президент объявил, что с 1 сентября 10-процентные пошлины будут введены на оставшиеся товарные группы объемом 300 миллиардов долларов.

Эти штрафные меры, теоретически, должны привести к тому, что китайские товары на американском рынке подорожают соответственно на 10% или 25%. В результате продукция Made in China станет менее конкурентоспособной, поскольку потребители предпочтут более выгодные альтернативы, например американского производства.

США являются для Китая главным экспортным рынком

Чтобы избежать этого и сохранить рынок сбыта, китайские экспортеры могут, теоретически, отказаться от повышения цен и смириться с сокращением своей прибыли соответственно на 10% или 25%. Правда, для многих производителей такой вариант окажется, скорее всего, просто разорительным.

Но есть и третий вариант. Если снизить обменный курс китайской валюты, то за каждый вырученный в США доллар экспортеры будут получать больше юаней, и это позволит им не только покрывать производственные издержки, но и зарабатывать прибыль в национальной валюте. И именно по этому пути, возможно, готов сейчас пойти Китай.

Какие меры можно принять против валютного манипулятора

Правда, 6 августа Центральный банк КНР, четко регулирующий китайский валютный рынок, вновь восстановил рубеж семь юаней за доллар, установив чуть более твердый курс национальной денежной единицы. Так что вполне возможно, что падение юаня 5 августа было всего лишь "бряцанием оружия", иными словами - предупреждением Америке и всему миру, что Китай готов к девальвации и в любой момент может ее осуществить. Хотя официально Пекин решительно отверг обвинения в валютном манипулировании и заверил, что на намерен реагировать с помощью обменного курса на "внешние раздражители типа торговых споров".

Не исключено, однако, что власти КНР решили дать 6 августа задний ход из-за весьма жесткой критики из США. Ведь обвинение в валютных манипуляциях выдвинул не только Дональд Трамп, написав в социальной сети Twitter, что "Китай всегда использовал валютные манипуляции, чтобы украсть наши предприятия и фабрики, повредить нашим рабочим местам, снизить заработную плату наших рабочих и нанести ущерб ценам наших фермеров", и добавив: "Больше нет!".

Несколько часов спустя это эмоциональное обвинение официально подтвердило министерство финансов США. Более того, оно сообщило, что глава ведомства Стивен Мнучин намерен обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) с целью "устранения несправедливого конкурентного преимущества, созданного последними действиями Китая".

Кроме того, министр напомнил, что Китай вместе с другими членами "большой двадцатки" взял на себя обязательство не прибегать к такому инструменту, как девальвация, для получения преимуществ в торговле. Так что Вашингтон пригрозил Пекину жалобами одновременно в МВФ и в G20. К тому же фирмам из стран, признанных Вашингтоном "валютными манипуляторами", грозят в США определенные санкции, например, лишение доступа к госзаказам.

Хочет и может ли Пекин удерживать знаковый рубеж?

Впрочем, вполне возможно и такое объяснение произошедших событий: на китайском рынке под впечатлением замедляющегося экономического роста в стране и обостряющегося политического конфликта в Гонконге набирает силу отток капиталов из юаня, и в какой-то момент Центральный банк КНР просто не удержал ситуацию под контролем и курс просел больше, чем ожидалось.

В пользу этой версии говорит тот факт, что 6 августа на территории континентального Китая курс в административном порядке несколько укрепился, тогда как на свободных торговых площадках в Гонконге и Сингапуре доллар продолжал стоить больше 7 юаней, иными словами, приступ слабости китайской валюты продолжался.

В ближайшие дни станет ясно, хочет и может ли Пекин удерживать этот знаковый рубеж. Если же падение юаня по той или иной причине продолжится, Вашингтон получит удобный повод еще больше усилить политическое давление на Пекин, обвиняя его в искусственном занижении курса и жалуясь на КНР в международные инстанции как на виновника валютной войны.

Азиатские страны могут последовать примеру КНР

Для самого Китая дальнейшая преднамеренная или невольная девальвация юаня будет, с одной стороны, означать смягчение последствий американских пошлин и в целом повышение глобальной конкурентоспособности экспортной продукции.

Но в этом случае, опасается директор берлинского DIW Марсель Фрацшер, другие азиатские страны ради поддержки своих экспортеров тоже могут прибегнуть к девальвации денежных единиц. Дональд Трамп все более настойчиво будет давить на Федеральную резервную систему (ФРС) с целью заставить ее, в свою очередь, ослабить доллар путем снижения процентных ставок, и мы получим полномасштабную гонку девальваций или, иначе говоря, мировую валютную войну. Ее жертвами станут, в частности, Германия и другие страны ЕС с валютой евро и ярко выраженной экспортной ориентацией экономики.

С другой стороны, значительное снижение курса национальной валюты всегда имеет для данной страны целый ряд отрицательных последствий, и россияне в полной мере ощутили это осенью 2014 года, когда рухнул рубль.

А именно: ослабление национальной валюты оборачивается ростом цен на импортные товары и усилением инфляции, и у среднего класса ощутимо падает уровень жизни. Так что одни китайцы уже не смогут позволить себе импортные автомобили, другие - зарубежные поездки, а третьи - оплату учебы своих детей в вузах за границей. С серьезными проблемами могут столкнуться те физические и юридические лица, которые брали кредиты в иностранных валютах.

На макроэкономическом уровне девальвация ведет к оттоку или даже бегству капитала и сокращению иностранных инвестиций, что может оказаться особенно болезненным в период замедления экономического роста.

Что ослабление юаня означает для России?

Что означает перспектива дальнейшего ослабления и без того сильно потерявшего в цене юаня для России? Поскольку девальвация ведет к удорожанию импорта, Китай может сократить закупки российских продовольственных товаров и тем более энергоносителей - нефти, газа, угля, за которые приходится платить долларами. Именно это наблюдается сейчас в Турции, которая после прошлогоднего обвала лиры стала намного меньше покупать российский газ и усиленно использует в электроэнергетике добываемый у себя в стране уголь.

Вести расчеты с китайскими партнерами в юанях тоже становится все более опасным, поскольку полученные деньги могут довольно быстро обесцениться. Так, Центральный банк Российской Федерации, который вложил в китайскую валюту свыше 14% своих резервов, только за два дня потерял из-за девальвации юаня 1,8 миллиарда долларов, сообщил портал finanz.ru.

На глобальном рынке слабый юань обеспечит китайским экспортерам, например, стали, преимущества перед их российскими конкурентами. А если дело дойдет до мировой валютной войны с участием целого ряда азиатских стран, то, к примеру, российским поставщикам угля будет еще труднее противостоять, предположим, угольщикам из Индонезии.

К тому же Россия может недосчитаться туристов из Китая, число которых в последние годы значительно выросло. С другой стороны, слабый юань сделает более выгодным импорт китайских потребительских товаров в РФ. Правда, опыт 5 августа показал, что девальвация китайской валюты способна очень быстро вызвать резкое падение курса рубля, особенно к евро. Так что россиянам в любом случае следует сейчас следить за дальнейшей судьбой денежной единицы КНР.