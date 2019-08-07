Новая оптическая иллюзия с животными стала хитом Сети 7.08.2019, 14:08

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Фотографии, которые поднимут настроение.

Многие животные, особенно дикие, пребывают в прекрасной физической форме, ведь они много двигаются, пишет сайт 120.su.

Однако, так называемых «качков» встретить среди братьев наших меньших практически невозможно. И даже если нам покажется, что мы видим фотографию с чрезмерно мускулистым животным, то это, конечно же, забавная оптическая иллюзия.

Весельчаки из социальных сетей занялись поиском таких снимков. Более того, они пририсовывают моделям на фото ещё более рельефные мышцы, чтобы те стали выглядеть как настоящие бодибилдеры.

Конечно, такая мода не осталась без внимания всех, кто любит посмеяться, и стоит надеяться, что в интернете будут появляться новые фотографии с симпатичными «горами мышц», которые любому поднимут настроение