Бойтесь данайцев, дары приносящих 5 Валерий Карбалевич

7.08.2019, 14:19

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Валерий Карбалевич

Если слово «данайцев» заменить на «китайцев», то это наш случай.

6 августа на встрече у Лукашенко обсуждалась подготовка к строительству в Минске национального футбольного стадиона и бассейна. Эти объекты планируется возвести за счет безвозмездной технико-экономической помощи из Китая стоимостью 235 миллионов долларов. Лукашенко очень сильно благодарил китайцев за такую помощь. Внешне - все якобы прекрасно, белорусско-китайская дружба процветает.

Однако всего четыре дня назад, 2 августа, на совещании у Лукашенко обсуждали большой скандал с китайской фирмой, которая строила Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК).

«Бойтесь данайцев, дары приносящих», - писал Вергилий, повествуя историю про троянского коня. Если слово «данайцев» заменить на «китайцев», то это как раз наш случай.

Официальный Минск сделал ставку на отношения с Китаем

В свое время, когда начались конфликты с Россией, Лукашенко сделал ставку на отношения с Китаем. Известия о том, что там немерено денег, что весь мир стремится получить китайские инвестиции, вскружили голову. Чтобы задобрить Пекин, сам Лукашенко делал чрезвычайные меры. Было подписано несколько соглашений, в которых декларировалась «стратегическое партнерство», «всепогодная дружба» и другие, по-восточному сладкие эпитеты.

Но сразу все пошло как-то не совсем так, как в расчетах. Мало того, что в отношениях с Китаем не удалось реализовать модель отношений с Россией (дотации взамен на поцелуи). С самого начала что-то не заладилось с китайскими инвестициями. Их объем в 2018 году составил 109 млн долларов. Учитывая масштаб экономики Китая, это совсем немного.

А вот китайских кредитов - хоть залейся. Много лет белорусские чиновники говорили о китайской кредитной линии в размере 15 млрд долларов, которую так и не освоили, так как не было соответствующих проектов. Причем кредиты все связанные. Китайцы выставляли условия, чтобы белорусы покупали китайское оборудование, а проекты реализовывали с участием китайских работников.

Пока речь шла о сотрудничестве в сфере ВПК или каких-то инфраструктурных проектах (дороги и др.), не ориентированных на экономический эффект, все шло более-менее нормально. Но как только китайцы начали строить промышленные предприятия, которые должны были давать доходы, сразу начались проблемы. Например, цементные заводы до сих пор работают с убытками.

Серия скандалов с реализацией китайских проектов

Потом начались скандалы. Случилась неприятная история с Добрушской бумажной фабрикой. Ее строила компания «Сюань Юань», пуск был запланирован на 2015 год. В мае 2018 года тогдашний премьер Андрей Кобяков заявил, что договор с фирмой «Сюань Юань» упразднен.

Перед глазами - незавершенный скандал с аккумуляторным заводом под Брестом, где подрядчик строительства - китайская «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация».

И скандал вокруг Светлогорского ЦКК - это просто классика жанра. А как все хорошо начиналось!

Контракт на строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы был заключен в октябре 2010 года между китайской компанией САМСЕ и ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», что в подчинении концерна «Беллесбумпром». Общая стоимость проекта составила более 850 млн долларов. Эксимбанк КНР и Промышленно-торговый банк Китая дали белорусской стороне кредит в размере 85% от стоимости контракта. Новый завод планировали запустить еще в конце 2015 году.

Однако когда дело, казалось, двигалось к счастливому финалу, оказалось, что электрокабель, который положили китайцы, не соответствовал стандартам безопасности, при эксплуатации это могло закончиться пожаром, выбросом химических веществ, экологической катастрофой. Два года длились переговоры, наконец китайцев уломали, кабель был заменен.

Лукашенко поставил задачу «кровь из носу» запустить завод к 7 ноября 2017 года, к годовщине Октябрьской революции. Пуск состоялся, однако вокруг завода начало пахнуть. В начале 2018 года Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановило работу завода. Весной 2019 года в одном из цехов комбината обрушилась крыша, работники предприятия получили травмы.

Колониальный подход китайцев к белорусам

Однако договориться с китайской компанией, чтобы та довела комбинат до нормального состояния, не удалось. Китайцы выставили такие оскорбительные условия дополнительного соглашения, что даже китаефильское руководство страны постановило расторгнуть контракт.

И вот 5 мая на сайте Office Life появилось письмо концерна «Беллесбумпром» в адрес правительства, согласно которому китайцы установили на комбинате специальное устройство, которое можно использовать для дистанционного повреждения оборудования. (Руководство ЦКК опровергает этот факт.)

Равноправного сотрудничества здесь на видно даже на горизонте. Это такой чисто колониальный подход к аборигенов. Китайская экспансия на Беларусь создает все больше проблем для страны.

А теперь давайте считать. Гуманитарная помощь в виде строительства стадиона и бассейна стоило 235 млн долларов. А долг только за Светлогорский ЦКК составил 800 млн долларов, и его вынуждены платить правительство, так как комбинат не могут запустить, он не в состоянии давать прибыль.

Наверное, не случайно в кулуарах форума, который проходил в индустриальном парке «Большой камень» в июле, министр финансов Максим Ермолович сообщил, что новые государственные гарантии (ни от правительства, ни от местных органов власти) под выдачу кредитов на реализацию коммерческих проектов больше не даются.

Тот случай, когда лучше поздно, чем никогда.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»