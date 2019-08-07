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Половина российских семей увязлa в потребительских долгах

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  • 7.08.2019, 14:28
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Половина российских семей увязлa в потребительских долгах

Непогашенные кредиты имеет 51% населения.

Больше половины российских семей имеют непогашенные кредиты в банках или микрофинансовых компаниях, показал опрос ВЦИОМа, проведенный в июле.

О наличие займов у себя или кого-либо из родственников (членов семьи) сообщили 51% респондентов. Это почти вдвое больше, чем в 2009 году, когда потребительское кредитование охватывало 26% семей, пишет сайт finanz.ru.

Среди граждан в возрасте от 25 до 34 лет доля имеющих банковские займы достигла 72%. В возрастной группе 35-44 года она составляет 63%, а в группе 45-59 лет - 54%.

Наиболее закредитованными являются жители небольших городов (с населением до миллиона человек), а также сельской местности. В селах доля имеющих банковские долги достигает 56%, среди населения небольших населенных пунктов (до 100 тысяч жителей) - 54%.

Каждый четвертый участник опроса заявил, что планирует взять кредит в ближайшие два-три года: 10% нужна ипотека, 6% намерены купить в долг автомобиль, 5% необходимы деньги на ремонт квартиры или дома.

Доля закредитованных семей по сравнению с 2017 годом снизилась - тогда их было 57%. Однако этот факт ни о чем хорошем не свидетельствует, указывает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Дело в том, что хотя число заемщиков снизилось, объем кредитов за последние 2,5 года резко вырос. По данным ЦБ, общий портфель потребительских займов, выданных банками, увеличился на 5,5 триллиона рублей (16,3 триллиона на 1 июля).

«Результаты опроса говорят о том, что происходит рост концентрации существующего долга», - делает вывод Орлова: люди, уже имеющие кредиты, продолжают наращивать задолженность, все глубже погружаясь в кредитное болото.

Опросы показывают, что наибольшее количество кредитов накоплено россиянами в возрасте 25-34 лет, у которых могут все еще быть оптимистические прогнозы в отношении своих доходов в отличие от более старшего поколения, рассуждает Орлова.

«В целом высокая концентрация розничных кредитов - негативная новость для российских банков», - добавляет она.


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