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Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 9,5 процента годовых

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  • 7.08.2019, 14:35
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Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 9,5 процента годовых

Это рекордный показатель.

С 14 августа 2019 года ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,5 процента годовых, сообщила пресс-служба НББ.

Ставка по кредиту овернайт опускается с 11,5 до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8,5 до 8,25% годовых.

Соответствующие решения приняты правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 7 августа 2019 года.

Ругулятор отмечает, что во втором квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов замедлилась. Оценка прироста потребительских цен с исключением сезонности за квартал показывает его снижение ниже целевого уровня 5% (в течение предыдущих трех кварталов прирост находился выше данного параметра).

«Принятые решения в области процентной политики обеспечивают сохранение ее нейтрального характера в условиях прогнозируемого замедления инфляционных процессов и достижение поставленной цели по инфляции на 2019 год», — отмечает регулятор.

Снижение ставок по кредиту овернайт и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков и будет способствовать повышению эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами.

Следующее заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября 2019 года.

Ставка рефинансирования ни разу в истории независимой Беларуси не опускалась ниже 10%.


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