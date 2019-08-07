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Жизнь и подвиги сына литвинского Геркулеса

  • 7.08.2019, 15:12
Жизнь и подвиги сына литвинского Геркулеса

Как Николай Радзивилл «Рыжий» родину защищал.

Об этом человеке польский поэт ХVI века Франтишек Градовский написал очень ёмко: «Даже если бы у меня было сто языков и сто губ, железный голос, я не смог бы перечислить все битвы, которые вел этот победитель с поднятым мечом на вражеских полях...», пишет "Литвин".

Князь Николай Радзивилл по прозвищу «Рыжий» пользовался огромным авторитетом на землях Великого Княжества Литовского и всегда отстаивал его независимость, на сеймах и на полях сражений. Он родился в Несвиже, в родовом гнезде Радзивиллов, в 1512 году. Его отцом был князь Юрий Радзивилл, прозванный за военные успехи «Литовский Геркулес». Один из самых могущественных магнатов своего времени Николай Радзивилл сочетал в себе честность, смелость и благородство.

Своё прозвище «Рыжий» Николай получил за цвет волос. В те времена считалось, что рыжеволосые люди обладают необыкновенными способностями, становятся героями и невероятными личностями.

Князь Николай подтверждал эту примету с детства. Как и его отец Николай Радзивилл снискал себе славу на поле битвы. Однако, не стоит забывать о приближенности к королю Сигизмунду ІІ Августу, ведь тот быль женат на Барбаре Радзивилл – сестре Николая. В 1549 году князь Николай Радзивилл становится великокняжеским наместником в Вильно, через год – воеводой Трокским, а в 1553 году великим гетманом Великого Княжества Литовского, то есть главнокомандующим вооружёнными силами.

Во время Ливонской войны, в 1561 году войска Великого княжества под предводительством гетмана Николая Радзивилла осадила город Дерпт (ныне эстонский Тарту), занятый войсками московского царя Ивана IV «Грозного». После трёхдневной осады гарнизон московитов сдался. Однако в самом начале 1563 года огромное 60-тысячное войско московского двинулось на завоевание Великого Княжества Литовского и 31 января осадило Полоцк. Сил для отражения агрессии не было, но великий полководец князь Николай Радзивилл с 3-х тысячным отрядом кавалеристов атаковал московитов, пробиваясь к осаждённому гарнизону воеводы Станислава Давойно. Пробиться не удалось, Полоцк был захвачен, там была учинена страшная резня, а после 50 тысяч пленных полочан захватчики погнали по зимней дороге в Московию.

Для Николая Радзивилла, как для главнокомандующего это было тяжёлым поражением. Но, довольно скоро князь смог взять реванш.

После взятия Полоцка Иван Грозный решил захватить всё Великое Княжество Литовское. В начале 1564 года в поход двинулись две армии московитов. Из Полоцка под командованием воеводы Петра Шуйского вышло 20-тысячное войско. Воевода уже не раз побеждал в Ливонии и был настоящим любимцем Ивана «Грозного». Из Вязьмы двинулось 50-тысячное войско, во главе с князем Петром Серебряным. Оба войска должны были соединиться возле Орши и двинуться на Минск, Новогрудок и Вильно.

Узнав об выходе из Полоцка полков Шуйского князь Николай Радзивилл двинул 6 тысяч своих войск навстречу врагу. Вот как великий полководец литвинов описывал эти события в письме своему двоюродному брату Николаю Радзивиллу «Чёрному». «В это время я с моим войском стоял около Лукомля, литовского города, который находится недалеко от Полоцка и на расстоянии семи миль от Улы. И хотя, по сравнению с неприятелем, я был слабым, но стыд и позор, что выпали мне и всему нашему народу, и нашему имени захватом у нас города и области Полоцкой, побудили меня выступить против врага и вблизи самой Улы встретиться с ним лицом к лицу».

В походе пехотинцы отставали от кавалерии, артиллерия тоже тормозила продвижение и пушки пришлось оставить. Об этом узнали и в лагере московитов, а потому уверенный в собственном превосходстве Шуйский дал возможность войску литвинов выйти из леса и построиться для боя. Об этом также написано в письме Николая Радзивилла «Рыжего».

Воины ВКЛ в 16 веке

«Когда же я выступил из леса, уведомлённый обо всем моими лазутчиками, то он (Шуйский), зная о моем приходе, ждал меня на половине поля, а вторую половину отдал (да вознаградит его Бог) мне и моему войску. Стоял он спокойно и в боевом строю, не трогался с места, пока я не построил свою армию и не совершил надлежащие указания. Потом, поручив себя и войско всемогущему Богу и с твердой надеждой на него, начал я битву».

Первый и самый сильный удар приняли на себя отряды старосты Чечерского и Пропойского Юрия Зеновича, старосты Мстиславского князя Ивана Соломерецкого и воеводы Новогрудского князя Николая Сапеги. Великий полководец Николай Радзивилл умело командовал войсками маневрами и своевременными подкреплениями, не давая противнику добиться преимущества ни на одном из участков сражения. В тот день долгое время чаша весов колебалась, литвины то отступали, то под их ударами отступали московиты. Решающим в этой битве стала не оружие и не количество воинов, а присутствие духа и мужество.

Вот что свидетельствовал сам князь: «Скажу, что враг разбит мною основательно. Так что, самого воеводу и его армии я преследовал целых пять миль и что всё это пространство было завалено телами убитых, которые лежали друг возле друга. Мы думаем погибло 9 тысяч человек.

Сам воевода, увидев поражение передового полка, побежал к Полоцку. Московские пленные сообщают, что их войско было до 20 тысяч; однако я, как человек, который не раз делал подобные наблюдения, думаю, что их стояло 17 или 18 тысяч. Одним словом, по доброте и милосердию Всевышнего Шуйский побежден мною и, спасаясь бегством, оставил на поле сечи весь свой обоз в пять тысяч телег... Среди наших убито не более 20 человек, но ранены от 6 до 7 рот. В роте князя Соломерецкого ранены почти все, то же самое и в роте Зеновича, и сам он ранен в голову. Вот, милостивый сударь, как все это случилось с Божественной помощью и благодаря участию господина Ходкевича. Да и я со своей стороны сделал все возможное».

Кавалеристы двух враждующих держав

В эти дни 50-тысячная армия князя Серебряного подходила к Орше, которую защищал 2-х тысячный корпус старосты Оршанского Филона Кмиты-Чернобыльского. Когда же слухи о разгроме войска Шуйского достигли войск Серебряного, там началась паника, московиты поспешно отступили к Смоленску бросив на дороге огромный обоз с продовольствием и оружием.

Та победа имела важное значение, она предотвратила опасное соединение царских войск и на некоторое время сдержала нападение на Великое Княжество Литовское.

Великий полководец ВКЛ Николай Радзивилл «Рыжий» был настоящим шляхтичем и жил согласно своим представлениям об этике поведения. После того, как его двоюродный брат Николай Радзивилл «Чёрный» перешёл из католичества в протестантство, он долго размышлял об этом поступке.

Однажды, будучи в монастыре в Ченстохове, он присутствовал на обряде «изгнания дьявола» из какого-то крестьянина. После, в частной беседе с тем крестьянином Николай Радзивилл «Рыжий» выяснил, что всё это было инсценировкой монахов именно для того, чтобы впечатлить князя. Этот факт подтолкнул его оставить католичество и перейти в протестантство, он стал кальвинистом.

Войны с Московским царством вынудили шляхту и магнатов ВКЛ поднять вопрос об унии с Польским королевством. Однако этого хотели далеко не все. В 1569 году на Люблинском сейме великий гетман Николай Радзивилл на притязания польской стороны гордо заявил: «...Мы люди свободные, со всяким народом можем сравниться своими вольностями, почтительными заслугами наших предков... А если кто хочет забрать у меня свободу, то буду считать его тираном». Он горько оплакивал «похороны и уничтожение на вечные времена свободного и независимого государства, некогда Великого Княжества Литовского». Князь так не признал унии и не дал клятвы хранить её.

Уже будучи Великим канцлером Литовским Николай Радзивилл «Рыжий» безусловно был рад, когда его войска осадили, а затем освободили Полоцк от московских оккупантов в 1579 году. Из исторических документов известно, что король Речи Посполитой Стефан Баторий неоднократно советовался с князем Николаем Радзивиллом и много раз ставил в пример военачальникам своего многонационального войска действия литвинской конницы князя Радзивилла. Когда осенью 1581 года войска Речи Посполитой безуспешно осаждали Псков, именно Николай Радзивилл убедил Стефана Батория в необходимости заключения мира. 15 марта 1582 года в деревне Ям-Заполье было заключено перемирие на условиях достаточно выгодных для Речи Посполитой.

Николай Радзивилл «Рыжий» умер в Вильно в 1584 году, в 72 года. Его похоронили в кальвинистском сборе местечка Дубинки, на территории современной Литвы. Вихри суровых столетий разрушили тот храм. Однако в начале ХХІ века, во время археологических раскопок в урочище Дубинки, были найдены останки 8 представителей рода Радзивиллов, среди них был и князь Николай Радзивилл «Рыжий». В 2009 году состоялось торжественное перезахоронение. Так во второй раз нашёл успокоение человек, посвятивший всю свою жизнь на защиту своей страны и живший по своим убеждениям и канонам шляхетства.


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