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Ученые обнаружили двойника Земли

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  • 7.08.2019, 15:14
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Ученые обнаружили двойника Земли

На планете может быть жизнь.

Астрономы с помощью телескопа NASA TESS, который сконструирован специально для поиска экзопланет, обнаружили три новых объекта, которые вращаются вокруг карлика M-типа, известного как GJ 357. Об этом стало известно на научной конференции, которая ныне проходит в Массачусетском технологическом институте, пишет Scitechdaily.com (перевод — rbc.ua).

Сообщается, что это ближайшая планетная система, обнаруженная учеными, на которой может быть жизнь.

Одна из открытых экзопланет (находящиеся вне Солнечной системы. - Ред.) особенно заинтересовала ученых, поскольку представляет собой "Суперземлю" с жидкой водой на поверхности. Исследователи допускают большую вероятность существования жизни на планете, которую назвали GJ 357 d.

Известно, что двойник Земли находится всего в 31 световом году от нас в созвездии Гидры. Кроме того, GJ 357 d расположена в "зоне Златовласки" (зона обитаемости. - Ред.) своей звезды - в этом регионе температура может поддерживать воду в жидком состоянии.

Отмечается, что экзопланета намного ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, и год на ней длится всего 55,7 дня.

GJ 357 d расположена во внешнем крае "обитаемой зоны", где она получает примерно такое же количество тепла, как Марс от Солнца. Но ученые допускают - если на планете достаточно плотная атмосфера, она может удерживать тепло для подогрева жидкой воды на ее поверхности.

На данном этапе астрономы проводят дополнительные исследования, чтобы понять состав атмосферы планеты.


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