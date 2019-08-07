«Больше этого не повторю»: Как случчанка съездила в Турцию по горящей путевке 7.08.2019, 15:40

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Белоруска столкнулась с рядом неожиданностей.

Марина, педагог из Слуцка, съездила с сыном в отпуск в Турцию по горящей путёвке. Она рассказала «Кур'еру», с какими неожиданностями столкнулась, на что можно рассчитывать в отеле «три звезды», что понравилось, а что нет и что можно купить за 200 долларов.

Почему купила горящую путёвку

«Сначала мы хотели ехать в Затоку всей семьёй и забронировали путёвку на 12 дней в турагентстве, — рассказывает Марина. — Путёвка стоила 605 долларов (автобусом до Затоки и проживание). Но у мужа возникли непредвиденные обстоятельства на работе, пришлось менять маршрут.

За бронь мы уже внесли предоплату в 130 рублей. Чтобы эти деньги не пропали, купили в этой же фирме горящую путёвку в Турцию. Она стоила 518 евро (9 дней, 8 ночей — проживание и 3-разовое питание «шведский стол»). Отдельно платили за дорогу: маршрутка до Киева и перелёт до Анталии — 72 евро (туда и обратно).

Дорога до курорта была очень тяжёлая. Выехали в 11.00 из Минска, в 21.00 были в киевском аэропорту. Больше семи часов просидели в зале ожидания. В 4.20 вылетели, в 6.20 приземлились в Анталии, потом 40 минут на автобусе до отеля. В отеле ждали ещё два часа, пока нас заселили, но покормили сразу.

Мы очень вымотались и отходили от дороги целые сутки.

Ловушки горящей путёвки

Путёвку мне оформляли накануне отъезда, а на следующий день, когда я приехала в офис забрать документы, сотрудники турфирмы говорят: «У нас тут заминка, выдать документы не можем. Вы езжайте, а мы всё пришлём по электронной почте». Я, конечно, беспокоилась всю дорогу.

Документы я получила по электронной почте, когда мы уже ехали в аэропорт Киева. Я поняла, что у них вообще такая практика. Кроме меня, так ехала женщина и два парня. Электронные билеты, ваучер, страховку я распечатала только в аэропорту. Но когда взяла в руки страховку, то она оказалась на украинском языке, поэтому точно понять, при каких случаях она действует, я не смогла. Уже потом по телефону туроператор пояснил, что она начнёт действовать, только когда заплатишь франшизу — 30 долларов.

Когда приехали в отель, местный гид сказал, что за качественную помощь придётся платить, страховка — это условность.

Больше всего я поразилась тому, что узнала по дороге в отель. Оказалось, что он находится не в Кемере, как говорил туроператор, а в Бельдиби — посёлке в 20 километрах от Кемера.

Отель

Номера в 3-звёздочном отеле очень простые: две кровати, комод, зеркало и шкаф, отдельный санузел и балкон с видом на горы. Уборка каждый день.

Номер на двоих с кондиционером, балконом и отдельным санузлом.

В туалете чисто, но ремонт был давно.

Большое неудобство оказалось в том, что сумку с деньгами и документами пришлось всюду таскать с собой. Большинство туристов делали так же. Нас предупредили, и висело объявление:"Ценные вещи в номере не оставлять". В сейф на хранение их принимали без описи, что тоже насторожило.

В отеле был бассейн: чистый, вечером с подсветкой. Там постоянно резвились дети, но после 19.00 купаться нельзя — хлорируют воду.

Минус отеля: нет никаких аниматоров и развлечений ни для детей, ни для взрослых. К тому же просто ужасно работал Wi-Fi, иногда удавалось войти в интернет без перебоев, но в основном раза с шестого подключишься, а иногда вообще нет.

Питание

На шведском столе было много свежих овощей, салатов, запечённый картофель, супы с ароматными приправами, всё не острое и не жирное. Но на второе предлагалась только курица — тушёная или гриль. Для питья была вода, соки бутилированные, вино, чай, кофе — сколько хочешь. Очень вкусный хлеб.

Еды на шведском столе достаточно, но рыбы, морепродуктов, мяса, фруктов, кроме арбузов и дынь, нет.

Минус — в этом отеле не было рыбы, морепродуктов, фруктов, мало десертов и молочного. Но голодным, конечно, не будешь — мы наедались, причём многие ухитрялись выносить еду в номер, хотя это запрещено.

Кормили 3 раза в день: на завтрак выделяли времени два часа, а на обед и ужин — час.

В торговых рядах мы покупали фреш из фруктов, инжир, персики, восточные сладости типа воздушной халвы, чурчхелы. Цена в среднем $ 1. Кружка чая — $ 2, йогурт в маленькой упаковке — около $ 0,5.

Доллары можно менять на лиры, но при официальном курсе $ 1 — 6 лир, местные меняли по 5,5.

Пляж

Море в Бельдиби прозрачное, тёплое и очень солёное. Но есть огромный минус: пляж весь в булыжниках, без шлёпок или специальной обуви ходить невозможно, можно упасть или поцарапать ногу. В воду нужно заходить по специальным мостикам. Вдоль берега есть столики, лежаки, гамаки и качели.

Ребёнок был поражён, что нигде нет никаких аттракционов или игровых площадок. Для взрослых предлагали прыжки с парашютом, катание на яхте, катере, банане. Почему-то на пляже было довольно много людей с забинтованными руками и ногами.

О людях

Отношение персонала и местных — доброжелательное, вежливое. Большинство понимают русский язык. Когда говоришь, что из Беларуси, все местные знают Минск, Брест и Гомель.

Экскурсии — не для наших зарплат

На каждом шагу предлагают экскурсионные туры. Но в указанную цену никогда не уложишься. Мы ездили в океанариум (40 минут езды) и потратили на двоих 60 долларов, хотели ещё на пиратский корабль, но из-за отрицательных отзывов не поехали.

Вообще, день обычно складывался так, что утром и после 16 часов мы были на пляже. В обед очень жарко — до 40 градусов, идти никуда не хочется. Ходили по городу вечером, когда спадала жара.

Что можно купить на $ 200

Я заранее рассчитала, что на все развлечения и подарки могу потратить не больше $ 200. На длинной улице вдоль побережья много магазинов и лотков с товарами из кожи, украшениями, текстилем, сладостями и сувенирами.

Кожаные рюкзаки предлагают за 20 долларов, а продают за 12.

Я купила кожаные рюкзачки. Продавцы просят за них $ 20, но после торга отдают за $ 12. Средняя цена на мужскую и женскую кожаную обувь — $ 15−20. Хороший выбор текстиля, но белорусов этим не удивишь. Много кожаных курток (по $ 60), дублёнок от $ 100 ($ 60 — на распродаже) и выше. За зимнюю с мехом просят $ 600. Набор банных полотенец (4 штуки) — $ 10.

Сыну пришлось купить приспособления для плавания. Они оказались в разы дороже, чем у нас: очки с трубкой — $ 10, я сторговалась за $ 5, водяной пистолет — $ 3, круг для плавания — $ 5. Очень дорогие лекарства, поэтому их надо брать с собой. Перекись водорода, например, стоит $ 3. Кремы для защиты от солнца в среднем $ 4−6, без них никак, сгоришь.

Дорога домой — ещё одно испытание

До аэропорта добрались без проблем и долетели до Киева тоже. Но там начались нестыковки. Нас должна была встретить маршрутка. Для этого нам выдали листок с изображением табло в зале прилёта, где нас должны были ждать. Мы нашли это табло и стояли там больше часа. Никто не появился. Время отправления трансфера никто не сообщил, хотя я за сутки отправила сообщение, во сколько мы будем в аэропорту. Я звонила в турфирму, но звонок сбрасывали. В конце концов, позвонила мужу в Беларусь, попросила связаться с фирмой и узнать, когда нас заберут. Только после его звонка мне прислали сообщение, что в 13.50 придёт маршрутка. Её мы ждали два часа.

На границе с Украиной провели часа два, хотя люди рассказывали, что и 6, и 7 часов стоят.

Надо учесть, что заготовить питание в обратную дорогу — сложно: если возьмешь в отеле — всё испортится, купить в аэропорту — дорого. В самолёте за два часа полёта тоже не кормят, а если заказать, например, тефтели с картошкой, то будет стоить $ 15.

Я решила, что больше через Киев не поеду — это очень выматывает. Хотя самолёт из Минска обойдётся на $ 500 дороже (на двоих туда и обратно), но в следующий раз выберу прямой рейс. Когда изучала сайты турфирм, то белорусам большинство путёвок предлагают с вылетом из Киева. Видимо, наших зарплат только на это и хватает".