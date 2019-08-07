Какой будет погода до конца недели 7.08.2019, 15:49

Прогноз погоды по Беларуси на 8 - 10 августа.

8 августа территория Беларуси окажется под влиянием активных атмосферных фронтов циклона, который будет смещаться через территорию нашей страны. Поэтому ожидается пасмурная дождливая погода, сообщает Гидромет.

Ночью местами, утром и днем на большей части территории сильные дожди, грозы. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный умеренный, во второй половине дня во многих районах сильный порывистый.Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +17..+23°С, по юго-востоку +24..+29°С. Атмосферное давление ночью и утром упадет, во второй половине дня будет слабо расти.

9 августа скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря, в ночные часы в восточных районах республики сохранится влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части республики кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ветер западный порывистый, ночью в отдельных районах по восточной половине сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +18..+24°С, по югу +25..+27°С.

10 августа ночью республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние теплой неустойчивой воздушной массы, смещающейся с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах страны кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый .Температура воздуха минимальная ночью +8..+13°С, местами +6..+7°С, максимальная днем от +20°С по северо-востоку до +29°С по юго-западу страны.