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В Литве определились с кандидатом в еврокомиссары

  • 7.08.2019, 16:10
В Литве определились с кандидатом в еврокомиссары
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Кандидат уже неформально встретился с будущей главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Президент Литвы Гитанас Науседа, лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис и премьер-министр Саулюс Сквернялис договорились выдвинуть министра экономики Виргиниюса Синкявичюса в еврокомиссары, сообщает "Европейская правда".

После встречи с Синкявичюсом Науседа подтвердил, что эта договоренность была достигнута еще на прошлой неделе.

Пока Литва официально не представила кандидата в еврокомиссары. Решение не приняли ни правительство, ни парламент. Однако фракция "крестьян" в парламенте выразила поддержку Синкявичюсу.

6 августа в Брюсселе состоялась неформальная встреча Синкявичюса с будущей главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

28-летний Синкявичюс сейчас занимает пост министра экономики и инноваций. Он учился в Абериствитском университете в Уэльсе, где изучал экономику и международные отношения. Степень магистра получил в Маастрихтском университете.


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