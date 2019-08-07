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Эксперты назвали топ-7 низкокалорийных сладостей

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  • 7.08.2019, 16:19
Эксперты назвали топ-7 низкокалорийных сладостей

Они подойдут даже худеющим.

Эксперты назвали семь низкокалорийных сладостей. Эти десерты подойдут даже худеющим.

Из-за наличия пектинов и желатина мармелад не только вкусный, но и полезный. При выборе данного продукта стоит уделить внимание его составу, пишет сайт orthodox.od.ua.

Следующая полезная сладость – это мороженое, так как в нем имеется большое количество кальция, необходимого для зубов и ногтей. Конечно, злоупотреблять лакомством не рекомендуется. Для тех кто худеет, его можно есть два раза в неделю, небольшими порциями.

Альтернативным десертом для худеющих станет замороженный йогурт, в который можно добавить фрукты, ягоды и орехи. Большую пользу организму окажет употребление творога. Маложирный молочный продукт с ложкой меда и кусочками банана послужит отличным питательны десертом.

Темный шоколад – спасительный вариант для сладкоежек. В отличии от молочного, в нем не так много сахара и он богат антиоксидантами. Также известно, что этот продукт хорошего качества полезен для зубов. Горький шоколад препятствует образованию налета.

Сухофрукты считаются природной сладостью, которая очень питательна и не содержит много калорий. Если сильно хочется сладкого, то стоит обратить внимание на кусочки сушеного ананаса, изюма или абрикос.

И еще стоит вспомнить в этом списке пастилу, в состав которой входят яблоки и яичный белок. Если выбирать ее с сахарозаменителем, то можно быть спокойным за фигуру.


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