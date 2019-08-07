Минобороны определилось, какие студенты не пойдут в армию 2 7.08.2019, 16:26

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Решение окончательное.

Госорганы выработали единое мнение по «закону об отсрочке». Те, кто поступил в этом году в вуз после ссуза или в магистратуру, продолжат обучение. Об этом сообщило Министерство обороны в своем телеграм-канале, пишет tut.by.

— Исходя из максимального учета интересов граждан заинтересованными госорганами выработано единое мнение, что призывники, принятые (зачисленные) в установленном порядке на обучение в учреждения образования до 10.08.2019, могут реализовать свое право на отсрочку от призыва на срочную военную службу и службу в резерве для продолжения образования по нормам Закона РБ «О воинской обязанности и воинской службе» до внесения в него изменений.

В ведомстве отметили, что для получения отсрочки нужно подать необходимые документы в соответствующую призывную комиссию.

Напомним, в связи с тем, что закон вступает в силу 10 августа, после вступительной кампании, но до 1 сентября, возникла правовая коллизия: должны ли осенью идти служить те, кто поступал в этом году, во время действия старого закона.

Ранее свою позицию высказало Министерство образования.

— В законодательстве об образовании определен статус обучающегося. Обучающимся студент становится с момента принятия для освоения содержания образования и образовательной программы, то есть с момента зачисления в учебное учреждение, издания приказа и заключения договора (…). Те, кто в этом году поступал на первый курс вуза и в магистратуру, были зачислены до 10 августа (до вступления в силу «закона об отсрочках. — Прим. ред.). Будут ли военкоматы призывать этих студентов сейчас? Здесь конкретные ответы мы будем давать вместе с Минобороны, — сказал начальник главного управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович.

Основные нововведения законопроекта, который вступает в силу с 10 августа:

- отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой;

- призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу;

- тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить;

тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.