Работники возмущены условиями на «Беларуськалии» 10 7.08.2019, 16:48

3,197

Администрация предприятия думает только о себе.

Работники одного из крупнейших предприятий Беларуси возмущены туалетами, в которые они вынуждены ходить. Об этом сообщает «Белсат» со ссылкой на телеграмм-канал NEXTA.

В телеграмм-канале также опубликованы фото грязных и почерневших туалетов.

«Эти фото сделаны на разных производственных площадках предприятия. Но картина везде абсолютно одинакова. Кроме, конечно, административного здания в Солигорске, где сидит начальство и куда могут заглянуть зарубежные гости. Там все вылизано», — заявляют работники.

В пресс-службе «Беларуськалия» отказались давать какие-либо комментарии по телефону.

ОАО «Беларуськалий» является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. Продукция предприятия, 100 % акций которого принадлежат государству, экспортируется более чем в 120 стран мира.

«Беларуськалий» также принадлежит к числу крупнейших налогоплательщиков в Беларуси.