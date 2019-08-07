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Работники возмущены условиями на «Беларуськалии»

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  • 7.08.2019, 16:48
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Работники возмущены условиями на «Беларуськалии»

Администрация предприятия думает только о себе.

Работники одного из крупнейших предприятий Беларуси возмущены туалетами, в которые они вынуждены ходить. Об этом сообщает «Белсат» со ссылкой на телеграмм-канал NEXTA.

В телеграмм-канале также опубликованы фото грязных и почерневших туалетов.

«Эти фото сделаны на разных производственных площадках предприятия. Но картина везде абсолютно одинакова. Кроме, конечно, административного здания в Солигорске, где сидит начальство и куда могут заглянуть зарубежные гости. Там все вылизано», — заявляют работники.

В пресс-службе «Беларуськалия» отказались давать какие-либо комментарии по телефону.

ОАО «Беларуськалий» является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. Продукция предприятия, 100 % акций которого принадлежат государству, экспортируется более чем в 120 стран мира.

«Беларуськалий» также принадлежит к числу крупнейших налогоплательщиков в Беларуси.


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