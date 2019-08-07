Financial Times: История дает Украине второй шанс 6 7.08.2019, 17:04

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В 1989 году ВВП Польши на душу населения был сопоставим с украинским.

История не часто дает второй шанс. Но она как раз дала его Украине, где новая партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" уверенно победила на парламентских выборах. Это момент 1989 года: для Украины появилась возможность избавиться от наследства дисфункции, которое тормозило страну, и последовать за своим соседями из Европы спустя 30 лет, пишет Financial Times (перевод — zn.ua).

Автор отмечает, что опыт показывает, что украинским политикам-неофитам осталось совсем немного перед тем, как закроется окно возможностей. Долг международного сообщества - сделать все возможное, чтобы помочь Украине в этом.

Проблемы Украины с момента обретения независимости представляют собой отдельный класс: не одно потерянное десятилетие, а три. Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев отмечает, что в 1989 году ВВП Польши на душу населения был сопоставим с украинским; сегодня ВВП Польши в три раза больше, чем у Украины.

Газета пишет, что причины этой медленной катастрофы в стране, богатой кадрами и ресурсами, хорошо известны. Глубоко коррумпированные институты привели к более или менее легализованному разграблению активов группкой олигархов, усугубленным дестабилизирующим давлением со стороны России, включая вторжение на восток страны, кражу Крыма и продолжающуюся агрессию на суше, на море и в киберпространстве.

Если есть сюрприз, значит, что в Украине дела идут не плохо. После революции 2014 года и начала войны экономика стабилизировалась. Ежегодный рост приближается к 3 процентам в течение нескольких лет. Гуриев считает, что инфляция может снизиться до 5-процентного целевого показателя к следующему году. Экономист Андерс Аслунд подчеркивает, что рост валюты привел к сокращению государственного долга до 55 процентов, по сравнению с 80 процентами ВВП в 2016 году. Инвесторы настроены оптимистично.

Но у Украины должно получиться намного лучше, чем просто избежать коллапса. Для экономики, начинающей намного ниже европейского уровня, рост и инвестиции должны быть значительно выше.

Тот факт, что экономика сдерживается, просто означает, что абсолютным приоритетом является использование этой возможности для радикальных институциональных изменений, как это было в 1989 году во многих других странах.

Есть несколько хороших признаков. Президент и большинство депутатов являются новыми в истеблишменте лицами, и остро осознающими, что они пришли к власти, потому что люди требуют положить конец гротескному уровню коррупции. Новая партия достаточно самосознательна, чтобы провести тренинги избранным депутатам, чтобы подготовиться к работе.

Первоочередной задачей является цементирование новых основ деолигархизации - очистка гнилых частей судебной системы, снятие неприкосновенности и повышение прозрачности во всей раде - и укрепление тех основ, которые уже существуют. Сильным реформаторам разрешили выполнять хорошую работу в таких учреждениях, как Министерство финансов и Центральный банк. Крайне важно поддерживать независимость последнего, в частности, его национализацию проблемного банка, ранее принадлежавшего Коломойскому.

Затем следует дальнейшая экономическая реформа, продолжает автор, которая должна быть направлена на повышение производительности, а также ослабление влияния олигархов на экономику. Больше конкуренции - важно; после начала войны к российским компаниям были применены санкции, побочный эффект которых заключался в усилении местных монополий.

Европа несет особую ответственность и способна помочь. Стремление Украины к интеграции в Европу привело к Евромайдану в 2013-14 годах. Пока Россия вела войну, ЕС заключил соглашение об ассоциации. Безвизовый режим, который он предоставляет, "изменил экзистенциальное направление Украины на запад", сказал украинский собеседник газеты. Зеленский обещает процветание; ЕС может помочь ему в этом.

ЕС должен Украине не меньше. Терпимость к газопроводу "Северный поток-2" заставляет Украину терять на транзите газа. Соглашение об ассоциации недостаточно глубокое; квоты на импорт должны быть ослаблены и в конечном итоге ликвидированы. ЕС также должен настаивать на соблюдении правил, которые он обеспечивает, чтобы компании ЕС могли обеспечить конкуренцию и производительность.

Однако сторонние организации должны противостоять искушению превратить новых правителей Украины в своих собственных клиентов посредством избытка условий. Самая большая борьба новой группы будет состоять в том, чтобы оставаться сплоченным, предупреждает Тимофей Милованов, экономист, который руководил ускоренным курсом "Слуга народа". Только установив истинную представительную связь с избирателями, даже политики из лучших побуждений могут избежать того, что те, кто хочет сохранить статус-кво, не будут обмануты.

Хотя ЕС, разумеется, должен требовать соблюдения своих основополагающих принципов, должен делать это добросовестно, чтобы предоставить украинцам возможность формулировать политику с широким участием населения. Чтобы быть устойчивой, технократия зависит от сильной репрезентативной политики. Сильным признаком доброй воли было бы, чтобы лидеры ЕС публично поддержали свой собственный договор, который дает право любой европейской стране, которая уважает ценности ЕС, претендовать на членство. Политические амбиции, направленные на то, чтобы Украина достигла такого уровня, как бы далеко она не зашла, стали бы мощным стимулом для сил реформ.