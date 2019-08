Белоруска рассказала о школе в Калифорнии и вызвала шквал эмоций 15 7.08.2019, 17:08

О том, как родители готовятся к школе за океаном, поделилась в «Фейсбуке» Ольга Киндель. Ее пост вызвал сотни репостов. Людей поразило отсутствие формальностей и «обязаловки», пишет nn.by.

«Через 2 недели мои дети опять пойдут в школу в самой капиталистической стране мира, — пишет Ольга Киндель. — Знаете сколько денег мы забили в бюджет на это событие? Ноль! Полный круглый ноль!

Мы наденем нарядные шорты, кеды и футболки поярче. Ну тинейджер, наверное, попрется модных в штанах типа колготки. И все! Мы готовы! Здравствуй, школа!

Все тетради, учебники, ручки, карандаши, фломастеры уже будут ждать нас на партах. Нет, это не бесплатно. Я живу в своем городе и имею право водить детей в школу именно здесь, потому что плачу городу налоги, на которые содержатся дороги, парки, спортивные площадки, бассейны, школы и многое другое. Я плачу высокие налоги (кстати, процентно ниже, чем в Беларуси), но вижу, куда они идут.

Если я вдруг решу помочь нашей школе, я могу сама купить принадлежности по спискам на сайте или выписать чек. Но это будет мой выбор!

Есть ли в Калифорнии школьные поборы? Есть. Типа есть. И это очень крутая система. Очень. Я напишу о ней отдельно совсем скоро.

Ах да! В школу нужны рюкзаки. Наши прошлогодние в прекрасном состоянии. Потому что носили мы в них только обеды и папочки с домашками. Новые сейчас везде от $10. За 15—20 можно взять уровня JanSport. И это единственное, что нужно приобрести к учебному году.

Если вы не готовы покупать новый рюкзак, тоже есть выход. На днях из школы пришел email с полезными датами и напоминалками. В этом же письме отдельный пункт: «если ваш школьник нуждается в рюкзаке, отправьте ответом на это письмо запрос с указанием имени и фамилии ребенка, и он получит один из рюкзаков, подаренных такой-то фирмой».

И никаких убогих полиэтиленовых костюмов. Никаких банковских кредитов «Собери ребенка в школу». Никаких тонн ненужных папочек и обложечек.

На каникулах мы проезжали мимо школы, Даня увидел машину директора и попросил зайти to say hi.

Никакого дежурного hi мы не получили.

Директор кружил Даню минут 40 по всей школе, показал ему классы второй параллели, новые iPads и станцию для их массовой зарядки. У себя в кабинете рассказал истории разных вещей, от бейсбольной биты в углу и спортивного коврика, до своих детских фотографий на стене и диплома начальной школы, показал разные призы, которые можно будет получить в новом году за старания в учебе.

Потом усадил Даню за свой стол и попросил сфотографировать, чтобы отправить фото нашей учительнице. Еще и мне его прислал. Как вы думаете, мой ребенок пойдет с удовольствием в школу?»