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Таинственная фигура в докладе Комитета Сената США по разведке

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  • 7.08.2019, 17:25
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Таинственная фигура в докладе Комитета Сената США по разведке

Кто такой Таранцов?

"Когда Комитет Сената США по разведке выпустил первый том своего доклада о вмешательстве Кремля в президентские выборы 2016 года, в нем содержалось одно русское имя, которое никогда ранее публично не упоминалось в связи с расследованием, - сообщает Foreign Policy (перевод — inopressa.ru). - Раздел "Российские усилия по изучению американских систем голосования, процессов и других элементов инфраструктуры выборов" полностью вымаран цензурой, за исключением одного предложения, которое гласит: "Неизвестно, присутствовал ли Таранцов на мероприятиях".

"Кто такой Таранцов?" - вопрошает издание. "Таранцов - не слишком распространенная русская фамилия. В то время, когда, как предполагается, Россия начала свои попытки зондирования электоральных систем США, в Вашингтоне, округ Колумбия, работал, по крайней мере, один Таранцов: подполковник Дмитрий Владимирович Таранцов, который, согласно списку аккредитованных дипломатов, опубликованному Госдепартаментом США, служил военно-воздушным атташе в российском посольстве".

"Российское посольство и представители сенатского Комитета по разведке не комментируют, является ли Таранцов, упомянутый в докладе, бывшим российским военным атташе. Но на вопрос Foreign Policy бывшие чиновники правительства США заявили, что если бы этот Таранцов действовал из посольства под дипломатическим прикрытием атташе, это согласовалось бы с методами работы Москвы", - пишут авторы публикации Эми Маккиннон и Робби Греймер.

"Военные атташе, и не только из России, издавна играли определенную роль в сборе военных разведданных из посольств, и, как известно, российское подразделение военной разведки, ГРУ, сыграло центральную роль в усилиях по оказанию влияния на президентские выборы 2016 года в США - хакерскими атаками проложив путь к электронным письмам избирательной кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и зондируя инфраструктуру выборов", - пишет Foreign Policy.

"В июле 2018 года офис специального прокурора Роберта Мюллера обвинил 12 сотрудников ГРУ за сыгранную ими роль в хакерских операциях, проводившихся из Москвы. Если будет подтверждено, что Таранцов, упомянутый в докладе сенатского Комитета по разведке, был атташе, работавшим от имени ГРУ, это станет первым публичным упоминанием о том, что офицер российской военной разведки мог быть вовлечен в усилия по изучению систем голосования в США с территории Соединенных Штатов. Это, в свою очередь, поднимает важные вопросы о деталях, вымаранных в отредактированном докладе", - отмечается в публикации.

"До настоящего времени ни одному из сотрудников ГРУ не было предъявлено обвинение в деятельности по вмешательству в выборы, проводимой с территории США. Но Макс Бергманн, бывший чиновник Госдепартамента, сказал, что, если в этой деятельности участвовал военный атташе, базирующийся в Вашингтоне, это "показало бы, что это не просто некое разведывательное подразделение-злоумышленник в ГРУ, случайным образом решившее взять и взломать какие-то элементы инфраструктуры американских выборов, это были согласованные усилия всего правительства, всего Кремля".

"(...) В ответ на запрос о комментариях относительно личности Таранцова или того, почему его имя не было вымарано, канцелярии председателя и второго лица в Комитете Сената по разведке отказались от комментариев, выходящих за рамки доклада. (...) Раздел доклада, в котором названо имя Таранцова, основывается на одной или нескольких докладных ФБР и результатах прослушивания телефонных разговоров, проводившихся согласно ордеру по Закону о надзоре за иностранными разведками. ФБР отказалось предоставить комментарии для этой статьи. В интернете почти нет упоминаний о Дмитрии Владимировиче Таранцове, за исключением упоминания его в списке аккредитованных дипломатов, которые работали в посольстве России в Оттаве в Канаде в 2008 году", - передает Foreign Policy.

"По словам Эвелин Фаркас, старшего сотрудника Германского фонда Маршалла, которая работала заместителем помощника министра обороны США по России и Восточной Европе, военные атташе посольств - и не только из России - служат связующим звеном между оборонными ведомствами, но также, как полагают многие, вовлечены в военную разведку. Однако любые усилия военного атташе по сбору информации об американской электоральной системе будут расценены как весьма необычные, сказала Фаркас. "Их работа состоит в том, чтобы попытаться выяснить, как мы планируем бороться с нашими противниками, попытаться получить какие-то военные разведданные - не предполагается, что они будут нацеливаться на американских граждан", - сказала она. По словам Фаркас, она не помнит, чтобы во время ее пребывания в правительстве она работала бы с Таранцовым", - подчеркивается в статье.

"Но, как мы знаем, ГРУ, служба военной разведки России, при нынешней власти в Кремле вышла далеко за пределы своего обычного гамбита, и они занялись такими областями, как вмешательство в выборы и внутренние дела других стран", - сказала она.

"Российское посольство в Вашингтоне оказалось вовлечено в скандал с вмешательством в выборы, который преследовал Белый дом Трампа практически на протяжении всего правления его администрации. Первый советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в 2017 году в том, что он солгал ФБР по поводу своих контактов с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. А власти США расследовали подозрительные финансовые операции и снятие наличных в посольстве после президентских выборов 2016 года", - напоминает издание.

"В российском посольстве происходило много чего, что было действительно подозрительным", - считает Бергманн, бывший чиновник Госдепартамента, а ныне - старший научный сотрудник склоняющегося влево аналитического центра Center for American Progress, который внимательно следил за вмешательством России в выборы.

"(..) Россия отрицает какую-либо причастность к (...) попыткам повлиять на президентские выборы в США 2016 года", - указывает издание.

"В ответ на подробный список вопросов от Foreign Policy пресс-служба посольства России в Вашингтоне прислала ряд гиперссылок, включая ссылку на интервью с президентом России Владимиром Путиным, проведенное режиссером Оливером Стоуном, и ссылку на подготовленный посольством доклад под названием "Рашагейт-истерия: пример серьезной русофобии (The Russiagate Hysteria: A Case of Severe Russophobia).


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