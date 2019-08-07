Макрон пообещал Зеленскому помочь как можно скорее встретиться с Путиным 9 7.08.2019, 17:41

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Президент Франции поддержал инициативу украинского коллеги по срочной встрече в Нормандском формате.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого проинформировал его о гибели четырех украинских военнослужащих на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Зеленский отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса, начатого украинской стороной.

"Президент Украины также сообщил Эммануэлю Макрону о других шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности о восстановлении инфраструктуры, обмене пленными и т.д.", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский сообщил о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сегодня утром, во время которого призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других пленных.

"Эммануэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины и согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он добавил, что свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.