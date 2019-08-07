В дом экс-президента Кыргызстана Атамбаева ворвался спецназ 6 7.08.2019, 17:45

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Алмазбек Атамбаев

Как минимум два человека ранены.

В дом бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа.

Сторонник Атамбаева Мирбек Айтикеев ведет прямую трансляцию с места событий. На видео можно наблюдать, что во дворе дома стоят несколько вооруженных людей в масках в форме спецназа. Также слышны звуки, похожие на выстрелы, сообщает «Радио Азаттык».

Как минимум два человека ранены, но пока неизвестно, какого характера у них ранения и при каких обстоятельствах они их получили. Также травмы получил юрист СДПК Нурбек Касымбеков.

Министерство внутренних дел, куда Алмазбека Атамбаева вызывали на допрос, пока не доступно для комментариев.

Алмазбек Атамбаев трижды вызывался на допрос в Следственную службу МВД, но не явился. Его адвокат Сергей Слесарев предлагал следователям ответить на вопросы письмо, но инициатива не была поддержана. Бывший президент проходит свидетелем по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева в 2013 году.