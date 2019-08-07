«Аптека работает три раза в неделю, а хозмаг вообще закрыт» 7.08.2019, 17:51

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Как на самом деле выглядит жизнь в белорусской деревне.

В городском поселке Яновичи убрали единственный банкомат и теперь, чтобы снять наличные, надо ехать за 30 км в Витебск. В Яновичах есть отделение другого банка, но ведь там за выдачу наличных возьмут проценты, да и работает отделение только три раза в неделю, сообщает «Витебский курьер».

Местная жительница Валентина Гарбар рассказала:

- Имея на руках карточки, мы не можем рассчитаться ни в магазине, ни по коммунальным платежам. Компьютер на почте не работает, терминал в магазине сломался, сбербанк работает три дня в неделю и то до 15 часов.

Банкомат в деревне убрали, а здание, на котором он висел, аккуратно обшили сайдингом. Раньше в Яновичах воспользоваться услугами банка приезжали из близлежащих деревень, а теперь, чтобы оплатить коммуналку, кредиты или просто снять деньги, надо ехать в областной центр.

- У меня дети учатся в городе, а каким дать денег на проезд? Терминала-то в автобусе нет. Получается, что в деревне жить нерентабельно. Аптека работает три раза в неделю, банк — три раза в неделю, а хозмаг вообще закрыт, — поделилась жительница Янович Алеся Шевченко.

Руководство банка, платежные карточки которого имеют жители Янович, от комментариев на камеру отказалось. Однако в сельсовет пришел документ, в котором пояснили ситуацию. Здание, в котором размещался банкомат, не соответствовало безопасности по требованиям департамента МВД.