Нефть марки Brent рухнула ниже $57 за баррель

Нефть марки Brent рухнула ниже $57 за баррель7
- 7.08.2019, 18:03
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Цена на «черное золото» рухнула более чем на 4%.
Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 18:00 по Минску снизилась на 4,48% — до $56,95 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
Нефть дешевеет в связи с заявлениями президента США о введении дополнительных пошлин на китайские товары.
Напомним, американский президент Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала торговых переговоров. Эта мера затронет товары на общую сумму $300 млрд.