Белорусские предприятия почувствовали дыхание кризиса? 4 7.08.2019, 18:09

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Опросы Нацбанка показывают ухудшение экономических настроений в реальном секторе.

Banki24.by разбирались , что на самом деле происходит в промышленности, торговле, строительстве и на транспорте.

НБРБ проводит ежемесячные опросы предприятий с 2005 года. В основу регулятор положил методику, которую используют для замеров на предприятиях Евросоюза.

Экономические настроения рассчитываются для организаций 4 укрупненных видов деятельности — промышленности, торговли, строительства и транспорта. Ранее мы сообщали, что выборку Нацбанка входит около 1,7 тыс. компаний.

Для расчета сводных показателей НБРБ использует балансы ответов предприятий — разницу между ответами типа «больше» (улучшилось, увеличилось, высокое, хорошее) и ответами типа «меньше» (ухудшилось, уменьшилось, низкое, плохое). При этом разница «больше-меньше» соотносится к общему числу значимых ответов, то есть незаполненные анкеты и ответы типа «не знаю» не учитываются.

Нацбанк выводит сводный индекс экономических настроений для всех опрошенных предприятий и отдельные индексы для промышленности, торговли, строительства и транспорта. Кроме того, НБРБ сглаживает данные на сезонность, чтобы максимально исключить влияние календарного фактора на результаты опроса.

В июле 2019 года сводный индекс экономических настроений составил 7,1 против 8,8 в июле 2018-го. Сглаженный индекс показал тот же тренд — 0,2 против 1,6. Заметно, что со снятой сезонностью настроения предприятий не столь радужны, как в случае с «сырыми» оценками. Фактически между оптимизмом и пессимизмом установился баланс с ничтожным перевесом в пользу первого.

В динамике сглаженный индекс показывает неуклонное затухание оптимизма респондентов Нацбанка. Если в июле сводный показатель составил 0,2, то в июне был равен 1,3, в мае — 4, в апреле — 3,5, в марте — 3,3, в феврале — 4, в январе — 3,7. Также характерно, что с июня сглаженный индекс падает по отношению к сопоставимому месяцу 2018 года.

Сглаженный индекс в промышленности в июле 2019 года составил 2,2 против 5 в июне-2018. Ухудшились все компоненты индекса: объемы заказов на внутреннем и внешнем рынках, объемы складских запасов, ожидания по объему производства.

В торговле сглаженный индекс достиг 3,8 против 4,3 годом ранее. Июльский показатель оказался худшим в 2019 году и намного ниже среднего значения за период с 2005 года (11,9).

В строительстве индекс за июль-2019 составил минус 1 против минус 8,2 в прошлом году. Строительство — единственный вид деятельности из выборки Нацбанка, в котором отмечается улучшение показателей.

На транспорте самая негативная картина: сглаженный индекс за 12 месяцев упал с минус 5,6 до минус 10,1. Индекс настроений транспорта хуже прошлогоднего уже 3 месяца подряд. Вероятно, на показатели опроса сильно повлияла «грязная нефть» на трубопроводе «Дружба».