Зеленский в Турции заявил об упрощении посещения оккупированного Крыма 2 7.08.2019, 18:16

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Фото: РИА Новости

Украина законодательно упростит получение разрешения для посещения Крыма для переселенцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре Украина законодательно упростит получение разрешения для посещения оккупированного Крыма для переселенцев, передает pravda.com.

"Мы не устанем привлекать внимание международного сообщества к нарушению прав крымских татар оккупационной российской властью в Крыму, а также внимательно изучаем проблемы крымских татар переселенцев, которые вынуждены были покинуть Крым через российскую агрессию.

Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами.

Также, мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма".

Иностранцы для визита в аннексированный Крым должны получить официальное разрешение от Украины. Пересекать границу в неустановленных местах в обход официальных пунктов пропуска запрещено.

По словам президента Украины, оккупационные власти в Крыму пренебрегают идентичностью крымских татар. Украинский президент убежден, что Крым обязательно вернется в состав Украины.

Также он поблагодарил Турцию за солидарность с Украиной. Президент в своей речи упомянул депортацию крымских татар.