Без них никуда 4 Алесь Дубовский, «БелГазета»

7.08.2019, 18:26

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рисунок Василия Почицкого

Страна надеется на контролеров.

По нелепо сформировавшейся традиции нынешний год наполнен вековыми юбилеями советской закваски - 100 лет со дня образования БССР, 100 лет финансовой системе, 100 лет дипломатической службе и 100 лет здравоохранению, 100 лет ВЛКСМ и 100 лет Белгосуниверситету. Даже в системе Министерства труда и соцзащиты умудрились в 2019г. отметить вековой юбилей, полагая, что Народный комиссариат социального обеспечения, образованный в 1919г., являлся прародителем ведомства. Докатилась круглая дата на прошлой неделе и до КГК - контролеры тоже отметили столетие.

Как столетняя дата вписывается в историю ведомства, образованного пару десятилетий назад, лучше не спрашивайте - мало вам, что ли, ветеранов ВОВ, рожденных в 50-х годах прошлого века? В это надо просто верить, потому как Комитет госконтроля - ведомство серьезное. Если будете крепко сомневаться, то придут и проверят. А потом накажут, оштрафуют и еще раз проверят.

К тому же с вековым юбилеем всех работников и ветеранов КГК на прошлой неделе поздравил лично Александр Лукашенко. «Ваше ведомство на всех этапах становления молодой суверенной республики играло значимую роль в деле противодействия преступности в сфере экономики. Особая благодарность ветеранам, которые внесли неоценимый вклад в создание и развитие этой структуры, - сказано в поздравлении диктатора. - От вашей принципиальности и объективности во многом зависит эффективность использования финансовых и материальных ресурсов страны. Убежден, что, сохраняя и приумножая традиции, сотрудники ведомства и в дальнейшем будут с честью решать сложные многоплановые задачи по защите интересов Беларуси и укреплению ее экономической безопасности».

После таких искренних и душевных слов любая красна девица признается, что намедни справила сотый день рождения. А поскольку КГК - это вам не барышня румяная, а организация государственного масштаба и огромной значимости, то и любым сомнениям здесь не место.

Справка «БелГазеты». В Комитете госконтроля уверены, что точкой отсчета его славной истории стало образование в 1919г. Комиссариата государственного контроля Временного рабоче-крестьянского Советского правительства Белоруссии. С того времени контрольная структура неоднократно меняла название, но оставалась верна своим принципам - контролировать, контролировать и еще раз контролировать. Современный этап беспощадной борьбы с расхитителями государственных средств и имущества начался четверть века назад. В 1994г. была создана Служба контроля Администрации президента. В 1995г. преобразована в Службу контроля президента. А в 1996г. образован Комитет государственного контроля, который является высшим органом финансового контроля страны. Так что 25-летний юбилей в КГК могут отмечать три года подряд.

«ХОЛОСТЫЕ» ПРОВЕРКИ НЕ КРАСЯТ КОНТРОЛЕРОВ»

Председатель КГК Леонид Анфимов 29 июля при открытии памятного знака и аллеи, заложенной к 100-летию органов государственного контроля Беларуси, заявил, что основами стратегии деятельности комитета являются принцип «не навреди» и стремление работать на опережение.

«Не думаю, что КГК сегодня был бы таким, если бы отставал от современных тенденций развития общества и экономики. Мы иногда должны опережать время, работать на упреждение, чтобы не допустить развития негативных проявлений», - заявил почти самый главный контролер в стране.

Но особенно интересным выдалось праздничное интервью Леонида Анфимова журналу «Государственный контроль». Руководитель КГК отчитался по полной: «За пять месяцев текущего года всеми контролирующими органами республики проведено около 4 тыс. проверок, из них 57 проверок (40 выборочных и 17 внеплановых) закончились подписанием справок, то есть у проверяющих не было никаких замечаний. Кстати, половина таких проверок числится за МЧС, есть они у МНС, Минтруда и соцзащиты, Минфина».

И все бы ничего - рядовые для обывателя цифры, если бы не последующее уточнение по поводу проверок, после которых у контролеров не возникло замечаний: «С одной стороны, это радует: проверяемые субъекты оказались чисты перед законом. С другой - настораживает: может, компетенции проверяющих не хватило для выявления нарушений? В любом случае «холостые» проверки не красят контролеров, ведь из-за слабого предварительного анализа, недостаточной проработки потрачено впустую время и проверяющих, и проверяемых».

Вот оно, оказывается, в чем проблема - не в самих проверках и даже не в выявленных нарушениях, а в том, что проверки оказались «холостыми». Надо бы на втором веку существования поработать над квалификацией сотрудников КГК, допустивших такие «холостые» провер-

ки - никто ведь не отменял главный принцип всех силовых и контролирующих органов: был бы человек, а нарушения и статьи найдутся.

«ВСЯЧЕСКИЕ «РОГА И КОПЫТА» МНОЖИЛИСЬ»

С нескрываемой грустью высказался глава КГК и об отмененном указе №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств». Т.н. указ о борьбе с лжепредпринимательством за шесть лет угробил и покалечил немало бизнесменов, но, по мнению Анфимова, и пользы принес немало: «У меня нет сомнений в том, что реализация положений указа №488 принесла положительный эффект, подтолкнув бизнес к переосмыслению неблаговидных действий, которые стали чуть ли не нормой ведения коммерческой деятельности».

Руководитель Комитета госконтроля заявил, что до появления этого указа в стане предпринимателей царил настоящий хаос: «Возникло отдельное направление криминального бизнеса, где создание лжеструктур было поставлено на поток, а их услуги почти в открытую предлагались легально работающим субъектам хозяйствования как инструмент минимизации налоговых обязательств или вообще ухода от налогообложения. Всяческие «Рога и копыта» множились, а бюджет недополучал налоги. Какими только эпитетами не награждали указ: и одиозный, и драконовский. Но, поверьте, он рождался не в тиши кабинетов, а, образно говоря, на поле боя, был результатом кропотливой оперативно-следственной работы».

После таких признаний можно себе представить, какое количество бизнесменов спешило поздравить с юбилеем главу КГК, который активно участвовал в кропотливой оперативно-следственной работе на благо предпринимательства в стране.

Что касается рогов и копыт, то и здесь без контролеров ситуация напряженная. Во время резонансного визита главы государства на ферму в Шкловском районе, где коровы «стояли обос…ые», Анфимову была поставлена серьезная задача: «Леонид Васильевич, уголовное дело возбудить по всей строгости закона. Ко мне не обращайся. Виноват - наручники и сразу в следственный изолятор».

Тогда же Анфимов заявил: «Получается так: мы приезжаем в какое-то хозяйство уже после встряски в Шкловском районе, а у них даже никто не чесался и мер никаких не принял, зная о том, что, возможно, контролеры приедут, вот все на это русское «авось», думают: а может, пронесет в этот раз? Нет, не пронесет».

Но, как оказалось, далеко не все граждане и руководители правильно поняли услышанное. На прошлой неделе мрачный фоторепортаж обошел многие СМИ и показал реальную картину на молочно-товарном комплексе в агрогородке Паршино Горецкого района той же Могилевской области. Мертвые телята и тощие коровы с гниющим выменем, тонущие в навозной жиже, никак не соответствуют звучавшим недавно наказам. С инспекцией на ферме в срочном порядке побывал глава Могилевщины Леонид Заяц, представители областной и Горецкой районной прокуратуры, руководство комплекса и санитарных служб.

О последствиях этой истории пока можно лишь догадываться, но очевидно, что без КГК здесь не обойтись. Потому что не только бизнесмены нуждаются в контроле, но и чиновники тоже, особенно в регионах и тем более - в сельском хозяйстве. Они ведь как дети малые: без контроля над ними начинают шкодить или теряются из виду. И в разгар уборочной кампании да накануне избирательной пусть не расслабляются - сотрудники госконтроля юбилей отпраздновали и уже в пути.

Алесь Дубовский, «БелГазета»