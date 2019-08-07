Туристы из Беларуси из-за инцидента с самолетом отказались от полета в Египет и выиграли суд 7.08.2019, 19:05

Их рейс задерживали и переносили.

Ольга Боярович с мужем и тремя детьми в июне 2018 года планировали отдохнуть в Хургаде в Египте. За тур на семь ночей с размещением в пятизвездочном отеле с вылетом из Киева заплатили чуть более двух тысяч рублей. Их рейс задерживали и переносили, а самолет в итоге даже возвращался с туристами назад в аэропорт. В итоге они отказались рисковать жизнью и лететь на нем на курорт. Свою правоту туристы доказали в суде, передает tut.by.

29 июня 2018 года Ольга Боярович с мужем, четырехлетним сыном и дочками-двойняшками, которым еще не было двух лет, должны были улететь из Киева на египетский курорт в Хургаду. В Киев из Минска они поехали на своей машине.

— Вылетать должны были в 5 часов утра 29 июня из аэропорта Киев в Жулянах, туда мы и ехали. Но по пути в Украину с нами связалась представитель турагентства и сказала, что самолет вылетит в 18.40 из аэропорта Борисполь. Когда мы приехали в Борисполь, оказалось, что такого рейса там вообще нет. Мы решили все-таки съездить в Жуляны и проверить: вдруг наш рейс на 5 утра там есть. Однако действительно самолета на это время не было, более того, в Жулянах мы встретили туристов с такой же проблемой, как и у нас.

Семья Ольги решила вернуться в Борисполь, где оказалось, что вылет все-таки запланирован на 11 утра. Регистрация на рейс, по ее словам, началась после 13.00 дня, а вылет был в 16.10.

— Но самолет через 30−40 минут полета вернулся назад в «Борисполь». Нам объяснили, что что-то не так с навигацией. Мы летели, чуть опускаясь и еле-еле поднимаясь, было страшновато. Вернувшись в аэропорт, мы вызвали милицию, написали заявление и просили предоставить нам другой самолет. Однако примерно на 23.00 29 июня назначили рейс на этом же самолете. Мы побоялись в него садиться, забрали свои вещи и уехали в Минск, — говорит Ольга.

По ее словам, некоторые все-таки решились лететь, самолет взлетел примерно после часа ночи, туристы до курорта долетели.

Об этом инциденте в Борисполе в прошлом году писал и TUT.BY. Тогда туристы в том числе рассказывали, что вместо Boeing 737 подали другой самолет — McDonnell Douglas MD-83. Рейс организовывала авиакомпании Bravo Airways. Тогда ее представители объясняли, что причиной возврата самолета в аэропорт стала техническая неисправность и замена экипажа, так как он уже выработал свою норму часов. При этом борт исправен и готов к полету.

По приезде домой семья обратилась к юристу, он составил претензию, а турагентство, где они покупали тур, полностью вернуло им стоимость путевки. Несмотря на это, туристы обратились в общественное объединение «Региональное общество защиты потребителей» и с его помощью подали на турфирму в суд.

— Мы решили подать в суд, потому что за такие вещи нужно наказывать. Это на словах все легко, а в жизни ты там стоишь, плачешь, спрашиваешь, почему тебя в этот самолет сажают — и такое чувство, что всем плевать. Им деньги заплатили, и вас хоть куда-нибудь посадят. Тем более, когда мы покупали путевку, дочкам еще не было двух лет и им поездка была бесплатной. 15 июля им исполнилось два года, и тур подорожал почти в два раза. Тем более нам было очень сложно найти путевку, и мы в итоге поехали на машине отдыхать в Коблево в Украине.

Суд Минского района 5 августа 2019 года встал на сторону туристов и решил взыскать с турагентства в пользу Ольги денежную компенсацию морального вреда в размере 150 рублей, суммы убытков в размере 152 рублей 27 копеек, неустойку за период с 13 июля по 2 августа в размере 152 рублей 73 копеек, а в счет возмещения судебных расходов 150 рублей.

В суде турагентство претензий не признало. Представители фирмы пояснили, что расторгли с туристкой договор и вернули деньги исключительно из-за того, что ей сопереживали. При этом все, что от них зависело, они делали, постоянно держали туристов в курсе того, как меняется время и место вылета. При этом предупреждали, что вылет из Киева могут задержать, а они за это ответственности не несут.

Тур был сформирован украинским туроператором Join Up. Они тоже выступали в суде и отмечали, что туристов информировали о том, что время и аэропорт вылета могут меняться, а туркомпания не несет ответственности за задержку или перенос вылета. При этом, как следует из решения суда, по данным авиаперевозчика, вылет состоялся 29 июня, в 14.00, на самолете McDonnell Douglas MD-80, с самолетом никаких инцидентов не зафиксировано, а решение не лететь туристы приняли сами. По поводу времени вылета туристы настаивают на том, что самолет на самом деле улетел только ночью с 29 на 30 июня, а не в 14.00 29 июня, как указано в данных авиаперевозчика.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано и опротестовано в Минском областном суде через суд Минского района в течение 15 дней со дня вынесения решения.