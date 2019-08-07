Российский рубль скатился к минимуму за 4 месяца на фоне обвала цен на нефть 1 7.08.2019, 19:10

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Баррель Brent стоит меньше $57 впервые за полгода.

Российский валютный рынок после короткой, однодневной паузы паузы продолжил плавное погружение к новым глубинам.

На фоне падения нефтяных котировок, которые стремительно приближаются к «точке кипения» федерального бюджета, доллар и евро на МосБирже обновили максимумы с 29 марта - 65,7 рубля за доллар и 73,8025 рубля за евро, передает finanz.ru.

К 17.36 по Минску рубль отыграл часть потерь, фиксируя снижение на 26 копеек к американской валюте и 44 копейки к европейской: сделки с расчетом «завтра» заключались по 65,53 рубля за доллар и 73,53 рубля за евро.

«Фактором риска для рубля выступает продолжающееся снижение цен на нефть», - констатирует экономист Nordea Татьяна Евдокимова. С прошлой пятницы, когда торговая война Китая и США вошла в фазу обострения с новыми пошлинами от Дональда Трампа на 300 млрд долларов, нефтяные котировки просели на 12%.

В среду фьючерсы на Brent падали до 56,42 доллара за баррель, нового минимума с января. С вершин начала года котировки нефти прокатились вниз уже больше чем на 20%, что формально означает старт «медвежьего рынка».

Прогнозы мирового спроса на «черное золото» не оправдываются, посетовал в среду исполнительный директор крупнейшего независимого нефтетрейдера мира Vitol Рассел Харди.

По его оценке мировой экономике, потребуется в этом году всего 600 тысяч баррелей дополнительных поставок ежедневно. Это вдвое меньше, чем скорость, с которой растет добыча в одних только США.

Американское Минэнерго накануне также резко понизило прогноз мирового спроса - до 1 млн баррелей в день (минимум с 2011 года), МЭА ждет 1,2 млн, ОПЕК - 1,3 млн.

«В случае дальнейшего падения нефтяных котировок, особенно если не устоит рубеж 50 долларов за баррель, зависимость рубля от нефти резко усилится, и помешать этому не сможет даже эффект бюджетного правила», - говорит стратег Сбербанк CIB Юрий Попов.

Ниже этой отметки - 50 долларов за бочку - российский бюджет становится дефицитным, а скупку валюты по бюджетному правилу придется проводить исключительно в долг, отмечают аналитики АКРА.

Чем ниже опускается нефть, тем острее встает вопрос: что будет если котировки упадут ниже базового уровня, заложенного в бюджет РФ, - 41,6 доллара за баррель, отмечает Попов. Сейчас все нефтегазовые доходы от цен сверх этой планки уходят в резервы, если же цены уходят ниже, Минфин, согласно бюджетному правилу, должен продавать валюту из ФНБ, поддерживая рубль.

Впрочем, инвесторы не до конца в этом уверены, говорит Попов: с момента введения бюджетного правила в 2017 году подобного прецедента не наблюдалось, тем более что с 2014 года российские власти стремятся накапливать резервы и не любят их тратить.