Израиль, Кипр и Греция работают над проектом поставок природного газа в ЕС 7.08.2019, 20:02

Проект предполагает транспортировку газа из Восточного Средиземноморья.

Израиль, Кипр и Греция решительно настроены транспортировать в Европу природный газ из восточной части Средиземного моря. Греческий министр охраны окружающей среды и энергетики Костис Хадзидакис подтвердил тесное сотрудничество трех государств после встречи со своими коллегами из двух других стран. Переговоры завершились в Афинах в среду, 7 августа, передает DW.

"Мы надеемся, что в скором времени сможем подписать соответствующий договор", - подчеркнул израильский министр энергетики Юваль Штайниц. Он особо выделил значимость проекта для Европы.

Несколько лет назад на востоке Средиземного моря у израильских берегов были обнаружены крупные запасы природного газа. Проект предполагает строительство газопровода для его транспортировки сначала на Кипр, затем на Крит и на материковую часть Греции. Участники афинских переговоров допустили участие Египта в энергетическом проекте.

Агентство dpa указывает, что трехсторонний проект может иметь большое значение и в контексте стремления Евросоюза диверсифицировать поставки газа в Европу и стать более независимым в этом вопросе от России.

"Северный поток - 2", Газовая директива ЕС и угроза санкций США

В апреле Совет Европейского Союза утвердил изменения в Газовой директиве ЕС, тем самым распространяя европейские нормы, в частности, на строящийся газопровод "Северный поток - 2". Он предполагает поставки российского газа в Евросоюз.

Поправки подразумевают четыре основных требования. В частности, запрет на транспортировку газа той же компанией, которая добывает и продает "голубое топливо". Оператор газопровода - Nord Stream 2 AG - не соответствует этому требованию. Второе требование - доступ третьих компаний к "Северному потоку-2". Кроме того, конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать германский регулятор, и газопровод должен будет работать прозрачно, в частности в вопросе безопасности поставок.

В мае члены Сената США Тед Круз и Джинн Шейхин подготовили межпартийный законопроект, предполагающий введение санкций против компаний и физических лиц, участвующих в укладке "Северного потока - 2" по дну Балтийского моря. В июле комитет Сената по международным отношениям одобрил документ. Следующим шагом станет голосование в обеих палатах Конгресса.