Азаренко в упорной борьбе проиграла украинке Ястремской на турнире в Торонто 5 7.08.2019, 20:17

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Белоруска уступила украинке со счетом 5:7, 5:7.

Белоруска Виктория Азаренко (№39 ВТА) в матче второго круга турнира в Торонто уступила украинке Даяне Ястремской (№33) со счетом 5:7, 5:7, передает pressball.by.

Матч продолжался 1 час 56 минут.

Азаренко была последней представительницей Беларуси в одиночном разряде на крупном турнире в Торонто. Ранее с дистанции сошли Александра Саснович и Арина Соболенко.