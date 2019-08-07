Азаренко в упорной борьбе проиграла украинке Ястремской на турнире в Торонто

Азаренко в упорной борьбе проиграла украинке Ястремской на турнире в Торонто5
- 7.08.2019, 20:17
Белоруска уступила украинке со счетом 5:7, 5:7.
Белоруска Виктория Азаренко (№39 ВТА) в матче второго круга турнира в Торонто уступила украинке Даяне Ястремской (№33) со счетом 5:7, 5:7, передает pressball.by.
Матч продолжался 1 час 56 минут.
Азаренко была последней представительницей Беларуси в одиночном разряде на крупном турнире в Торонто. Ранее с дистанции сошли Александра Саснович и Арина Соболенко.