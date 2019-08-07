Ученые выяснили, как нужно пить, чтобы избежать похмелья 7.08.2019, 20:30

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Специалисты провели эксперимент.

Ученые из Великобритании выяснили, как смешение различных алкогольных напитков, а также «понижение» градуса влияют на появление похмелья.

В ходе исследования специалисты предложили добровольцам выпить алкоголь в различной последовательности, пропорции и объеме. С помощью специальных приборов эксперты измерили реакции организма, позволяющие судить о самочувствии испытуемых.

В результате выяснилось, что сочетание водки, пива или вина, а также мифы о вреде «понижения» или «повышения» градуса никак не влияют на появление похмелья

Качество и последовательность употребления спиртного не играют роли, так как алкоголь в любом случае смешивается в желудке.

Единственное, что повлияло на самочувствие с утра - количество выпитого. Чем меньше было выпито, тем ниже вероятность похмелья, пишут "Аргументы недели".