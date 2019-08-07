Полоса неудач для России 1 Павел Баев, «Новое время»

7.08.2019, 20:37

Павел Баев

Фото: nv.ua

Ядерный электорат Путина улетучивается.

Телефонный звонок президента США Дональда Трампа в прошлую среду, 31 июля, вряд ли дал передышку президенту РФ Владимиру Путину. С самого начала этого необычно прохладного лета, любая многообещающая возможность в сфере международных отношений была испорчена для российского лидера внутренними волнениями.

Показушный Петербургский международный экономический форум в начале июня был испорчен международным возмущением из-за ареста журналиста-расследователя Ивана Голунова (которого отпустили) и американского инвестора Майкла Калви (которого не отпустили). Долгожданную встречу с Трампом на саммите G20 в Осаке (Япония) в конце июня затмило катастрофическое наводнение в Иркутской области. Визит в Ватикан и встреча с папой Франциском в начале июля произошла всего через несколько дней после трагического происшествия с атомной мини-подлодкой АС-31 в Баренцевом море. Грандиозный военно-морской парад в конце июля почти не освещали, а все внимание медиа сфокусировалось на жестоком подавлении уличных протестов в Москве.

Путин, вероятно, был бы рад обсудить с Трампом серьезные проблемы стратегической стабильности и контроля вооружений, но его американский собеседник настоял на своем, и многострадальный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие в прошлую пятницу. Трамп не упоминал и новые санкции, подписанные им накануне, которые заставили дрожать российскую фондовую биржу. Вместо этого президент США хотел поговорить о лесных пожарах в Сибири, и Путину пришлось подавить раздражение, прежде чем дипломатично отказаться от предложенной помощи.

Кремль предпочитал игнорировать рукотворную (скорее, чем природную) катастрофу до этого неприятного разговора, после которого Путин был вынужден убедиться, что все необходимые меры для прекращения пожаров приняты. Армия была отправлена на самые видимые участки (со стороны медиа) огненного фронта, но большая часть стихии бушует в самых отдаленных областях, видимых лишь со спутников. Эксперты спорят о масштабах выжженной земли, но одним из важнейших фактов о российской политической жизни стало то, что многими региональными властями был сознательно сделан выбор — не бороться с огнем, который не угрожает основным городским центрам, несмотря на то, что Красноярск страдал от сильного задымления неделями. Это решение было оправдано элементарной затратоэффективностью. Большинство пожаров действительно вызваны деятельностью человека, поскольку это удобная возможность для устранения улик широко распространенной незаконной вырубки сибирской тайги для экспорта на ненасытный китайский рынок.

Мировой резонанс этой экологической катастрофы мало заботит Кремль, но возможность взаимосвязи между общественным недовольством во многих сибирских городах и уличными протестами в Москве — это серьезный повод для беспокойства. Масштаб несанкционированной демонстрации 27 июля застал властей врасплох и грубое применение полицейской силы должно было воспрепятствовать дальнейшим протестам. Даже большее количество полиции было мобилизовано, чтобы встретить следующий протест уже 3 августа. 800 демонстрантов арестованы, но это не запугало оппозицию. В то же время приспешники Путина боятся показать слабину. Коррумпированные придворные не уверены в «стражах»: хотя некоторые специальные подразделения полиции и выглядят устрашающе, многие другие незамедлительно мобилизованные офицеры полиции жалуются на недостаточное финансовое вознаграждение их требовательной работы.

Трамп воздержался от любых упоминаний этого кризиса в разговоре с Путиным; но правительство Германии, Франции и Великобритании, Евросоюз и даже некоторые органы ООН порицают чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов в Москве. Министерство иностранных дел России отклонило эти «выражения обеспокоенности», но не смогло преподнести какие-либо доказательства предполагаемого подстрекательства или спонсирования оппозиции со стороны Запада.

По мнению Кремля, западное вмешательство в виде «цветных революций» нужно предотвращать с помощью убедительных демонстраций военной мощи. Одна из попыток такого сдерживания — учения Ocean Shield 2019 в театре Балтийского моря, где участвовали многие корабли, собранные в Санкт-Петербурге для проведения недавнего морского парада. Другое мощное предупреждение должен был отправить первый объединенный патруль российских и китайских стратегических бомбардировщиков, но впечатление было испорчено агрессивным перехватом, проведенным Воздушными силами Южной Кореи после нарушения их воздушного пространства.

Расторжение договора о РСМД создает тревожный контекст для таких военных шоу, а также открывает новые возможности для России в оказании ядерного давления на впечатлительных европейцев. Путин выработал привычку и даже страсть к описанию новых гиперзвуковых ракет и других высокотехнологичных оружейных систем, а это хвастовство вовсе не невинно. Россия инвестировала немало ресурсов в модернизацию своего ядерного арсенала, и Путин хочет собрать дивиденды от этих действий, особенно с тех пор, как стагнация экономики усложняет продолжение столь затратного спонсирования. Тем не менее, общественная поддержка оборонных расходов может испариться после открытия того факта, что 90% сибирских пожаров не были потушены из-за недостатка денег и возможностей.

Путин привык к взаимопониманию с россиянами, но сейчас он еле скрывает раздражение от их назойливых проблем. Это чувство взаимно и 43% россиян сейчас принимают его руководство лишь потому, что не видят альтернативы. Но на самом деле у них всегда была альтернатива. И 20 лет назад Путин сам казался, скорее, маловероятным преемником непопулярного президента Бориса Ельцина.

Август часто считают проблемным месяцем в России, но в этом году это был июль, который вспомнят как месяц, когда власть имущие перестали играть в демократичную легитимность и доказали, что их претензии на власть строятся на грубой силе. Этой силы было достаточно, чтобы разогнать около 25 000 москвичей, но явная несправедливость точно удвоит и утроит толпу к моменту проведения местных выборов в сентябре. И недовольство во многих пострадавших от огня сибирских регионах может увеличиться в десятикратно, когда множество людей будет активно протестовать. Ядерный электорат Путина улетучивается.

Павел Баев, «Новое время»