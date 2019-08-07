Белорусов обяжут доказать происхождение свыше $100 тысяч на границах ЕАЭС 3 7.08.2019, 21:30

1,708

Нововведения затронут граждан и других стран «таежного союза».

Коллегия Евразийской экономической комиссии планирует обязать людей, которые ввозят или вывозят наличные или дорожные чеки на сумму больше чем на 100 тысяч долларов, объяснять их происхождение таможне. Эта информация опубликована на официальном сайте ЕЭК.

В сообщении написано, что «коллегия ЕЭК установила, что при таможенном декларировании физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов необходимо представить документы для подтверждения их происхождения при превышении общей суммы, эквивалентной 100 тысячам долларов США».

На данный момент, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, обязательно декларировать нужно денежные средства или дорожные чеки, которые ввозятся или вывозятся, в общей сумме больше 10 тысяч долларов. Но пояснять, откуда взялись эти деньги не надо.

Если ввозимая или вывозимая сумма меньше либо равна 10 тысячам долларов, в письменной форме декларировать ее можно по желанию.

Решение вступает в силу через 180 календарных дней с момента его опубликования на сайте комиссии.