Топ-10 самых популярных новых автомобилей в Беларуси, Германии и Украине 1 7.08.2019, 21:41

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На чем ездят у нас и у них?

Украинский автопортал составил рейтинг самых продаваемых автомобилей в Беларуси, Германии и Украине. Задумка в том, чтобы сравнить эти разные автомобильные миры и понять, где действительно заметна разница.

Германия

По итогам продаж за 6 месяцев 2019 года ни один китайский, японский, корейский или французский автомобиль не вошел в первую десятку. Также нет испанских или итальянских авто - исключительно немецкие.

В топе Volkswagen занял пять позиций только собственными моделями. Добавляем еще две Skoda и одну Audi - и сразу становится понятно, за кого "голосует" кошельком местный покупатель. Между "коллегами" из VAG Group удалось войти в топ только кроссоверу BMW X1 и Ford Focus.

Беларусь

Изучая белорусский топ-10 бестселлеров, несложно вывести общую черту, которая объединяет все представленные модели в "десятке": это "бюджетники" с российскими корнями. Но есть и китайская модель Geely Atlas, потому как она производится на белорусском автозаводе "БелДжи".

Украина

Под конец прошлого года в Украине началась "амнистия евроблях", которая не повлияла на вкусы тех, кто мог и хотел купить новый автомобиль. Заинтересованность в кроссоверах обусловлена состоянием местных дорог и никак не угасает: 6 из 10 машин в топе могут похвастать внедорожными качествами.

В сравнении с немецкими покупателями, которые демонстрируют единогласный выбор местных марок, Skoda с наклейкой Made in Ukraine в первой десятке представлена только "Октавией”. Эта же модель единственная, которая имеет отношение к немецкому автопрому. Все остальные марки - французского, японского или корейского производства.

Выводы

Немецкий рынок был и остается передовым, а местная продукция на нем имеет высокий спрос. И это вовсе не случайность - немецким производителям приходится изрядно стараться, чтобы переманить покупателей от японских или корейских автомобилей, которые последнее время не уступают дизайном, оснащением и характеристиками местным брендам. На белорусском рынке тоже наблюдается определенная локализация, которая ориентирована на российскую продукцию. Также в бестселлерах местный Geely Atlas. Украинский рынок новых авто, к сожалению, самый слабый в количественном измерении, однако самый качественный: набор новых моделей среди десятки самых продаваемых выглядит довольно интересно и сравнительно дорого.