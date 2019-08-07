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Виталий Кличко: Я буду снова баллотироваться в мэры Киева

  • 7.08.2019, 22:07
Виталий Кличко: Я буду снова баллотироваться в мэры Киева
Виталий Кличко
Фото с сайта donpress.com

По мнению мэра Киева, «киевляне не поймут», если он не станет снова баллотироваться на эту должность.

Мэр Киева Виталий Кличко сказал в интервью LB.ua, опубликованном 7 августа, что намерен снова баллотироваться на эту должность.

"Меня избрали киевляне и снять – если не справлюсь с поставленными задачами – тоже могут только они. Поэтому говорить, что кто-то другой меня будет сносить… Хотя сейчас попытки такие есть. Наполеон как-то сказал: "Кто владеет Парижем – владеет Францией". Так и тут: некоторые политики хотят завладеть Киевом, но какими методами – вот в чем вопрос. Вы говорите: старые-новые. В принципе, политическая конкуренция – это нормально, главное – чтобы она осуществлялась демократическими методами. Традиционно политиков у нас не любят – "продавцами воздуха" называют. Со своей стороны, я очень рад быть тем политиком, результаты работы которого люди могут видеть в городе каждый день – буквально "пощупать". Я хожу по Киеву без охраны, общаюсь с людьми ежедневно", – сказал он.

На вопрос: "Будешь ли – в ответ на попытки тебя "подвинуть" – и сейчас, когда город тотально "позеленел", – все же инициировать выборы?” – Кличко ответил: "Я буду использовать все правовые методы, чтобы отстоять право киевлян на самоуправление".

Мэр Киева подчеркнул, что в случае проведения досрочных местных выборов он будет в них участвовать.

"Я буду снова баллотироваться в мэры. Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться – не в моих принципах", – заявил он.


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