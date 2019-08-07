Цена нефти марки Brent опустилась до $56 за баррель 1 7.08.2019, 22:31

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Цена «черного золота» за день упала на 5%.

На минимуме в 21:23 по Минску фьючерсы продавали за $55,88, что на 5,46% меньше уровня последнего закрытия — $59,94. К 21:40 по Минску нефть частично отыграла позиции — до $56,34 за баррель (минус 4,41%).

В свою очередь, фьючерсы WTI в 21:40 продавались за $51,24 за баррель, что на 4,44% меньше, чем во время закрытия последних торгов, передает РБК.

По словам главы вице-президента по рыночным исследованиям Tradition Energy Джина Макгиллиана, участники рынка обеспокоены из-за того, как торговая война Китая и США может повлиять на экономический рост. «Рынок не беспокоится ни о чем, кроме как о том, как будет расти спрос до конца года», — сказал он.

Ранее EIA, независимое агентство в составе федеральной статистической системы США, сократило свой прогноз по мировому уровню потребления нефти и нефтепродуктов на 0,1% как на 2019-й, так и на 2020 год. При этом добыча нефти в США, согласно прогнозу, вырастет на 1,29 млн барр. в сутки.